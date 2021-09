Il consigliere leghista che va a presentare un libro nella libreria di estrema destra

Max Bastoni presenterà un libro sulla Lega. Nello stesso spazio in cui, anni fa, fu omaggiato un ex SS

Ancora polemiche su Max Bastoni, consigliere regionale leghista e candidato al consiglio comunale il 3-4 ottobre, sempre più vicino all'estrema destra e a Lealtà Azione, che nei municipi candida, nelle liste leghiste, diversi esponenti. Bastoni, ad agosto, aveva inaugurato la sua sede elettorale presso una sede di Lealtà Azione.

Ora invece è stato chiamato a presentare un libro ("Il pensiero leghista" di Andrea Rognoni) in una libreria. La libreria, però, è lo spazio Ritter di via Maiocchi. Con lui e l'autore, Andrea Cenciarelli, candidato al municipio 3 per la Lega in quota Lealtà Azione. Lo spazio Ritter, anni fa, ospitò un veterano italiano delle SS. Un dettaglio che non è sfuggito a Gabriele Mariani, candidato sindaco della coalizione rosso-verde (Milano in Comune e Civica AmbientaLista), che ha denunciato la cosa.