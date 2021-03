Terremoto tra i 5 Stelle a Milano. Bedori: "Se appoggiamo Sala, lascio il Movimento"

Maretta nel Movimento 5 Stelle milanese in vista delle elezioni comunali del 2021. Il clima nazionale vede il movimento sempre più nell'orbita del centrosinistra e del Partito democratico. Un riposizionamento favorito dalla decisione di Beppe Grillo di affidare all'ex premier Giuseppe Conte la leadership pentastellata, che attraverserà anche un mutamento del simbolo.

Ma a Milano non sono tutti così favorevoli. Patrizia Bedori, consigliera comunale uscente, non ha alcun dubbio e, all'agenzia Dire, dichiara senza mezzi termini di essere pronta ad uscire dal Movimento 5 Stelle se questo appoggerà Beppe Sala alle elezioni.

L'ex vice ministro Stefano Buffagni, recentemente, ha fatto una riunione con i militanti milanesi cercando di "spingere" sulla linea dell'accordo con Sala, probabilmente utile al quadro delle altre elezioni amministrative (leggi Roma e Torino). A Milano, però, è sempre stata grande la distanza tra 5 Stelle e Pd. "La linea governativa è stata espressa da Buffagni: ci ha detto che in politica non si può 'mai dire mai'", ha spiegato Bedori. La consigliera poi attacca anche la nuova linea del Movimento e, citando Luigi Di Maio, prosegue: "Io non mi sento moderata e liberale, non mi riconosco in questa svolta centrista del Movimento. Ora siamo disorientati e delusi".

Ha già lasciato da tempo il Movimento, nel mese di aprile 2020, il consigliere Simone Sollazzo, in critica con l'alleanza col Pd a livello nazionale: "Non possiamo più accettare di stare con quelli che, invece di cambiare l’Italia, non hanno cambiato nulla, diventando la stampella parlamentare delle vecchie forze politiche e rinnegando le ragioni per le quali erano stati eletti", dichiarava. E per le comunali, insieme ad altri fuoriusciti, Sollazzo sta preparando la lista civica Milano Concreta, fuori dagli schieramenti.