Cos'è questa storia di Bernardo e degli elettori di Sala che sono "pistola"

La campagna elettorale di Milano si accende a colpi di "pistola". Non l'arma - che pure aveva causato non pochi problemi al candidato del centrodestra sorpreso ad andare in giro armato anche nel suo ospedale -, ma il termine dialettale milanese usato per indicare le persone con poco intelletto.

Tutta "colpa" di Luca Bernardo, il primario di pediatria del Fatebenefratelli che aspira a palazzo Marino, e che in una lettera al quotidiano "La verità" ha dato dei "pistola", appunto, agli elettori di Beppe Sala, sindaco uscente e suo principale sfidante.

La provocazione, immancabilmente, non è caduta nel vuoto e lo stesso primo cittadino ha risposto con un video sui social. "Finché insulta me lasciamo anche andare ma insultare centinaia e migliaia di milanesi che hanno votato per me e io mi auguro voteranno per me, questo non ci sta", la reprimenda di Sala. Che poi si è rivolto direttamente al rivale: "Dottor Bernardo io capisco che la campagna elettorale non sta andando come nelle sue aspettative, ma a questi livelli di volgarità non si può scendere. Con questo la chiudo e torno a fare il mio lavoro da sindaco che ho tanto da fare".

Polemica finita? Neanche per sogno. Perché al sindaco - definito "nervosetto" - ha controreplicato Bernardo, con un altro video. "Mi hai dato del volgare perché ho usato il termine pistola? Bene, volgare vuol dire volgo, popolare. Ebbene sì, io sono uomo del popolo, quel popolo che tu non hai mai visto, con cui non ti sei mai confrontato. Che impari a girare, a guardare e soprattutto si metta una mano sul cuore e si vergogni lui e si vergognino i radical chic - ha attaccato - che abitano nella zona centrale, in zona uno, che stanno solo nel salotto e non pensano che ci sono persone che stanno male".

Quindi, altro giro, altra corsa. “Credo che senta un po’ la difficoltà della sua proposta. Io penso alla mia”, ha ribadito il sindaco uscente a margine di un confronto con i rappresentanti di Acai, Cdo, Cna, Confesercenti e Unione artigiani. "Sto girando in continuazione per la città, sto dicendo ai miei di stare tranquilli, sereni e gentili e questo non lo dico oggi e di parlare alla gente fino all’ultimo giorno. Quando io dico niente comizi, la filosofia è sempre la stessa. Andiamo dai cittadini e parliamo con tranquillità”. E ancora: "Io sono intervenuto in difesa del mio elettorato, ma qui è un tema di garanzie e buon funzionamento del rapporto con gli elettori. Sono totalmente consapevole che il tessuto sociale di Milano è fatto da una parte significativa di elettorato conservatore di centrodestra che va rispettato e io rispetterò e che ha prodotto in passato sindaci importanti della storia di Milano - ha ammesso Sala -. Ho sentito la necessità di intervenire, essendo chiara a tutti che in questa campagna elettorale voglio evitare polemiche. Perché se se la prende con me va bene, ma con i miei elettori non va bene. Io non parlo neanche tanto dei miei elettori, dico a tutti ‘andate a votare’, chi vota per me, chi vota per chiunque altro perché questo è un diritto e riconosco, perché lo so e conosco questa città da tanti anni, che l’elettorato di centrodestra e conservatore milanese è un elettorato importante che merita di essere rappresentato".