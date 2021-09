Elezioni Milano 2021, la lista Europa Verde - Verdi

Sono Elena Grandi e Carlo Monguzzi i capolista di Europa Verde - Verdi per le elezioni comunali di Milano del 3 e 4 ottobre 2021. La lista appoggia il sindaco uscente Giuseppe Sala in coalizione con il centrosinistra. Elena Grandi è stata co-portavoce nazionale dei Verdi ed è assessora uscente al Municipio 1. Carlo Monguzzi segna un ritorno tra i Verdi (partito per il quale è stato consigliere regionale e, per breve tempo, assessore regionale) dopo dieci anni di consiglio comunale nel Pd.

Tra gli altri candidati, Francesca Cucchiara (consulente nella sostenibilità ambientale e portavoce nazionale dei Giovani europeisti Verdi), Tommy Gorini ed Erica Soana (membri dell'esecutivo nazionale dei Giovani europeisti Verdi), Francesco Fortinguerra (attivista dei Giovani europeisti Verdi e consulente dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati), Silvia Pettinicchio (docente e attivista), Simone Sollazzo (consigliere comunale uscente, ex Movimento 5 Stelle), Cinzia Piloni (responsabile corsi comunicazione IED), Patrizia Moschella (responsabile corsi comunicazione Museo dei Bambini) Marco Salamon (docente e imprenditore Marco Salamon), Michele Sacerdoti (ex consigliere di zona 3), Leo Meda (giovane attivista Lgbtq+) ed Emanuele Bompan (giornalista ambientale e geografo).

I candidati di Europa Verde - Verdi

Elena Eva Maria Grandi

Carlo Monguzzi

Francesca Cucchiara

Tommaso Matteo Gorini detto “Tommy Gorini”

Paola Baratelli

Giancarlo Aprea

Roberta Bianchi

Emanuele Bompan

Bruna Giovanna Colacicco

Giuseppe Bonaccorso

Erminia Daragona detta “Myriam”

Zakaria Bounegab

Carmelo Carbotti

Margherita Maria Lombardi

Ivano Dones

Daniela Carla Macchi

Francesco Fortinguerra

Alessandra Mauri

Matteo Francavilla

Franca Mo detta “Francesca”

Mattia Frigeni

Patrizia Moschella

Claudio Garrone

Giorgia Palazzo

Giovanni Junior Lucci

Maria Vittoria Pia Angela Pastacaldi

Antonio Lino Mariani

Maria Silvia Angela Concetta Pettinicchio detta “Silvia”

Davide Meda detto “Leo”

Cinzia Gabriella Piloni detta “Chita”

Marco Moro

Oriana Russotti

Silvano Mulas

Angela Letizia Sammartino detta “Letizia Sammartino”

Gianluca Antonio Napoletano

Majdulin Shehadeh

Giorgio Origlia

Erica Soana

Ivo Orru?

Cinzia Silvia Veronesi

Michele Guido Sacerdoti

Emma Zavarrone

Marco Salamon detto “Salomon”

Simone Sollazzo

Massimo Spagnuolo Vigorita detto “Vigorita”

Pietro Vittorio Luigi Spreafico

Damiano Volante detto “Stefano”