Elezioni Milano 2021, i candidati della lista di Fratelli d'Italia

Fratelli d'Italia conferma il fondatore di 'Libero' Vittorio Feltri come capolista alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021 a Milano (con eventuale ballottaggio due settimane dopo). Il partito di Giorgia Meloni, come il resto del centrodestra, sostiene il candidato sindaco Luca Bernardo, neonatologo del Fatebenefratelli. Gli altri capolista sono la giornalista Cristina Cattaneo, collaboratrice del sociologo Francesco Alberoni, e il consigliere comunale uscente Andrea Mascaretti.

Non si ricandida Riccardo De Corato, tra i decani di Palazzo Marino: vi entrò nel 1985 per il Movimento sociale italiano, partito per il quale fu candidato sindaco nel 1993. Più volte assessore con i sindaci Gabriele Albertini e Letizia Moratti, mancò la rielezione nel 2016 perché Fdi non ottenne consiglieri, salvo il ripescaggio nel 2020 con le dimissioni dall'aula dell'ex candidato sindaco Stefano Parisi.

Tra i candidati anche l'ex assessore comunale Maurizio Cadeo, il consigliere comunale uscente Enrico Marcora, la consigliera regionale Barbara Mazzali, l'ex presidente di Zona 6 Massimo Girtanner, l'ex assessore a San Donato Milanese (ed ex consigliere comunale a Milano) Michele Mardegan, l'avvocato Pietro Porciani, la nuora di Gino Bramieri Lucia Merisio, il consigliere uscente del Municipio 4 Francesco Rocca, quello del Municipio 2 Riccardo Truppo e la consigliera dell'Ordine degli Avvocati Chiara Valcepina.

I candidati di Fratelli d'Italia

Vittorio Feltri

Cristina Cattaneo

Andrea Mascaretti

Alice Arienti

Mauro Arnò detto Arno

Antonella Daniela Buro detta Burro

Maurizio Fausto Francesco Cadeo

Pietro Giorgio Celestino

Sabrina Conte

Claudio Costa

Stefania Crispino

Raffaella D'Ascoli

Eleonora De Rinaldo

Rita Cinzia De Stefano

Grazia Di Maggio detta Maggi detta Maggio

Arrechea Lina Marcela Dinas

Pietro Fabiano

Maria Antonietta Fort

Anna Garofalo

Massimo Girtanner

Tiziana Grimaldi

Enrico Marcora

Michele Mardegan

Florinda Marku

Barbara Mazzali

Lucia Merisio detta Bramieri

Graziano Mesuraca

Claudio Muscio

Mirko Palumbo

Stefano Francesco Passaquindici

Pietro Porciani detto Piero

Donato Riccio

Francesco Rocca

Salvatore Romano

Otello Ruggeri detto Ruggieri

Cristina Russo

Andrea Nedo Sacchi

Marco Santagostino-Mercantino detto Santagostino

Tania Scalini

Roberto Pietro Giuseppe Scarano

Francesco Spagna

Cristina Sporeni

Michele Torroni

Cosimo Toscano detto Tony

Eleonora Toso

Carola Trotta

Riccardo Truppo

Chiara Valcepina detta Valpecina detta Valce