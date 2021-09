Elezioni Milano 2021, i candidati della lista Riformisti - Lavoriamo per Milano

La lista si presenta in sostegno a Beppe Sala. Tre capoliste donne

La lista Riformisti - Lavoriamo per Milano si presenta alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021, con eventuale ballottaggio due settimane dopo, in sostegno al sindaco uscente di centrosinistra Beppe Sala. Ideata dal deputato di Italia Viva Gianfranco Librandi, la lista è diventata il contenitore di tutti i centristi: da Azione alla stessa Italia Viva, da +Europa a Centro Democratico, da Base Italia (il movimento del leader dei metalmeccanici Uil Paolo Bentivogli) a Rete 22 Ottobre (autonomisti ex leghisti), fino ad Alleanza Civica (l'ex lista civica di Pisapia prima e di Sala poi, ispirata da Franco D'Alfonso).

Le tre capoliste sono Giulia Pastorella (Azione), Laura Specchio (consigliera comunale uscente, Alleanza Civica) e Lisa Noja (deputata di Itallia Viva e delegata di Sala alla disabilità negli ultimi cinque anni). Subito dopo Paolo Costanzo, commercialista e presidente di +Europa Milano. Poi Alberto Veronesi, direttore d'orchestra, e Alberto Zini, portavoce dei ristoratori. Ancora, Veronica Campogiani (Politecnico e Base Italia) e il giornalista Onofrio Francioso (Rete 22 Ottobre).

Nell'ordine alfabetico, infine, l'ex consigliere comunale di centrodestra (ed ex assessore, sempre di centrodestra, nei Municipi) Carmine Abagnale, l'ex ciclista Gianni Bugno, l'egiziano Aly Harhash che a settembre 2020 salvò un uomo di 30 anni dall'incendio di piazza Libia, il regista Alberto Oliva, il dirigente di Delta Ecopolis ed ex consigliere del Pd Natale Comotti e alcuni esponenti provenienti dai Municipi: da Sergio Meazzi (assessore uscente del Municipio 6) ai consiglieri del 7 Walter Moccia e Tiziana Vecchio (ex leghisti).

I candidati dei Riformisti - Lavoriamo per Milano

Pastorella Giulia

Specchio Laura

Noja Lisa

Costanzo Paolo

Veronesi Alberto

Zini Alfredo

Campogiani Veronica

Francioso Onofrio detto Onelio

Abagnale Carmine

Altobelli Antonio

Amorin Evelyn

Arancio Marilena Stefania

Arras Michele

Bocci Alessandro

Bonarini Federico

Borgogelli Ottaviani Piercarlo

Brugora Andrea

Bugno Gianni

Carbone Silvia

Ciliberti Domenico

Clerici Francesca Antonia

Comotti Natale

Coscia Alessandro

De Min Marco

Dell’acqua Davide

Di Gennaro Rossana

Donnantuoni Nicola

Harhash Aly

Innocenti Antonietta

Maffioli Torriani Daniele

Marinoni Giulia

Meazzi Sergio

Moccia Walter

Morelli Massimo

Nicolini Barbara

Oliva Alberto

Pisano Marika

Pratelli Serena Francesca

Radice Gianmaria

Ramilli Dario

Romeo Annamaria

Scotti Eleonora

Senni Tommaso

Tossici Giulia

Valente Donato

Vecchio Tiziana

Vella Mauro

Zais Giovanni