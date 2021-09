Elezioni Milano 2021, la lista della Lega

La Lega ha presentato la sua lista per le elezioni comunali di Milano che si terranno il 3 e 4 ottobre 2021, con eventuale ballottaggio dopo due settimane. Il partito di Matteo Salvini (che non si candida e quindi lascia il consiglio comunale milanese per almeno i prossimi cinque anni) sostiene il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo.

La capolista è Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, a lungo data come possibile candidata a sindaco. Dopo di lei i consiglieri comunali uscenti (Gabriele Abbiati, Max Bastoni, Laura Molteni, Silvia Sardone e Gianmarco Senna), il presidente uscente del municipio 2 Samuele Piscina e alcuni consiglieri di municipio uscenti (Ernestina Ghilardi, Deborah Giovanardi, Pietro Marrapodi e Francesco Migliarese). Altri consiglieri uscenti di municipio sono invece in ordine alfabetico: tra questi Terry Schiavo e Oscar Strano.

"La Lega ha presentato una lista di candidati che rappresenta bene la città di Milano, in tutte le sue mille sfaccettature: ci sono, solo per fare alcuni esempi, esponenti della società civile, membri delle categorie professionali, persone che si occupano di sociale, e tanti altri. Solo così, con una squadra ampia e partecipata, pensiamo sia possibile ascoltare e coinvolgere davvero tutti i milanesi, dalle periferie al centro, e capire quali siano i loro reali bisogni per risolverli concretamente", ha dichiarato Stefano Bolognini, commissario cittadino del Carroccio.

Tra gli altri candidati, due esponenti dell'Associazione Autonomi e Partite Iva: l'imprenditrice Ada Manzoni e il libero professionista Alessandro Norcia, indipendenti in lista. E poi l'ex comandante dei vigili di Milano Antonio Barbato, in rotta da tempo col sindaco Beppe Sala, l'ex sindaca e deputata di centrosinistra di Novate Milanese Eleonora Cimbro (passata da tempo alla Lega), lo studioso di cultura e lingua milanese Piero Dragan (del Circolo filologico milanese), la campionessa di tiro con l'arco non vedente Barbara Contini, le avvocate Eolisa Minolfi e Sabina Mantovani, lo storico esponente del Movimento sociale italiano Fausto Montrone, la responsabile della scuola di formazione politica della Lega, Mariagrazia Longoni e l'esponente della Uil (soffre di malattie rare ed è mamma di due bambini adottati) Eleonora Galetto.

I candidati della Lega

Annarosa Racca

Gabriele Luigi Abbiati detto Lele

Massimiliano Bastoni

Laura Molteni

Silvia Serafina Sardone detta Nardone

Gianmarco Senna

Samuele Piscina

Ernestina Maria Ghilardi detta Tina

Deborah Giovanati detta Giovanardi

Pietro Antonio Marrapodi

Francesco Migliarese Caputi detto Migliarese

Antonio Barbato

Cezar Brandolini

Maria Brianti

Fabio Domenico Buscaglia

Stefano Calabrese

Luca Ceresa detto Cereda

Eleonora Cimbro detta La Cimbro

Barbara Contini

Irene Cosentino

Lucia D'Errico detta Lucia

Giuseppe Di Mango detto Beppe

Piero Tommaso Dragan

Andrea Ferretti

Eleonora Galetto

Francesca Ghelfi

Anna Giunchi

Giuseppe Carlo Goldoni

Massimo Gorga

Marco Grasso

Daniela Lauber

Mariagrazia Longoni

Elisabetta Rosetta Liliana Luerti

Giuseppe Maiocchi

Sabina Maria Vittoria Mantovani

Ada Chiara Francesca Manzoni

Cristiano Miceli

Eloisia Minolfi

Fausto Montrone

Alessandro Norcia

Francesco Panelli

Alberto Pempinelli

Manuela Ponti

Simona Rainieri

Mariana Rezk Kriask Samouel detta Mariana Sam

Teresa Maria Antonietta Schiavo detta Terry Schiavo

Oscar Strano

Alessandro Verri