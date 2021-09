Elezioni Milano 2021, i candidati della Lista Civica Beppe Sala

Punta molto in alto la lista civica di Giuseppe Sala, sindaco di Milano uscente e ricandidato per le elezioni del 3-4 ottobre 2021 (con eventuale ballottaggio due settimane dopo). I principali capolista sono Martina Riva (praticante avvocato, classe '93, consigliera uscente del Municipio 7) e Emmanuel Conte (bancario, classe '79, consigliere comunale uscente). Poi gli assessori uscenti Roberta Guaineri (sport) e Gabriele Rabaiotti (politiche sociali e lavori pubblici), la consigliera comunale uscente Marzia Pontone e l'ex presidente Acli Paolo Petracca.

La lista si caratterizza per essere composta soprattutto da persone di giovane età che si sono già affermate nei loro ruoli e professioni. Tra gli altri candidati, l'attivista per la mobilità sostenibile Marco Mazzei, il presidente degli studenti della Bicocca Filippo Cucchetto, il curatore di Milano Digital Week Alessandro Re. E c'è anche un ex deputato del Parlamento francese, Eric Veron, imprenditore franco-olandese da tempo trapiantato in Italia.

I candidati della Lista Beppe Sala Sindaco

Martina Riva (praticante avvocato, consigliera uscente Municipio 7)

Emmanuel Conte (bancario, consigliere comunale uscente)

Roberta Guaineri (avvocata, assessora uscente allo sport)

Gabriele Rabaiotti (architetto, assessore uscente alle politiche sociali)

Marzia Pontone (dirigente bibliotecaria, consigliera comunale uscente)

Paolo Petracca (ex presidente Acli)

Lucia Audia (docente, consigliera uscente Municipio 5)

Teresa Baldini (manager)

Marta Basso (imprenditrice)

Stefano Bucello (avvocato, ricercatore universitario)

Anna Buffa (traduttrice)

Olga Cola (imprenditrice, medico)

Filippo Cucchetto (studente, presidente del consiglio studenti Bicocca)

Barbara Depasqual (agente di viaggi, volontaria)

Greta Dovigi (studentessa)

Gini Dupasquier (consulente)

Francesca Fedeli (Fondazione Fightthestroke)

Enrico Fedrighini (manager, consigliere comunale uscente)

Marco Loria (consulente di diritto del lavoro)

Laura Mariniello (architetto, insegnante)

Marco Mazzei (giornalista, attivista per la mobilità sostenibile)

Matteo Milione (imprenditore)

Mario Petillo (manager, regista e autore)

Marcello Pistilli (avvocato)

Alessandro Re (autore, curatore di Milano Digital Week)

Daniela Reo (funzionario pubblico, consigliera uscente Municipio 8)

Marco Sessa (presidente Associazione per la Informazione e lo Studio dell’Acondroplasia)

Eric Veron (imprenditore, già deputato al Parlamento francese)