Elezioni Milano 2021, i candidati della lista Milano in Comune - Sinistra Costituzione

Gabriele Mariani, ex consigliere di Zona 3, ingegnere e architetto, è il candidato sindaco delle liste rosso-verdi "Milano in Comune - Sinistra Costituzione" e "Civica AmbientaLista". Milano in Comune è la lista in cui milita il consigliere uscente Basilio Rizzo, 'decano' del consiglio comunale (vi entrò nel 1983 con Democrazia Proletaria ed è sempre stato rieletto), già candidato sindaco nel 2016, che questa volta non si ricandida. Civica AmbientaLista è una lista civica che nasce dall'esperienza dei comitati di quartiere che, negli ultimi anni, si sono opposti alle politiche di Palazzo Marino: da San Siro a Città Studi al parco Bassini e altri quartieri milanesi.

La lista Milano in Comune è guidata da Patrizia Bedori, consigliera comunale uscente ex Movimento 5 Stelle, da Alessandro Lanzani, fondatore di Medicina Solidale, da Anna Camposampiero, attivista internazionale, da Alessandro Brambilla Pisoni, avvocato, da Sara Mastronicola, attivista scolastica, e da Giacomo Negri, insegnante. Tra gli altri candidati troviamo Franca Caffa, già consigliera comunale negli anni '90 e storica esponente del comitato di quartiere Molise-Calvairate, l'ex consigliere comunale dei Comunisti Italiani Francesco Rizzati, il regista teatrale Silvano Piccardi, l'attivista del Parco Agricolo Ticinello Anna Stefanelli.

La lista Milano in Comune si presenta anche in tutti i Municipi milanesi.

I candidati di Milano in Comune - Sinistra Costituzione

Patrizia Bedori (consigliera comunale uscente)

Alessandro Lanzani (fondatore di Medicina Solidale)

Anna Camposampiero (attivista internazionale, Rifondazione Comunista)

Alessandro Brambilla Pisoni (avvocato)

Sara Mastronicola (attivista scolastica, Rifondazione Comunista)

Giacomo Negri (insegnante)

Alice Benedetti (studentessa)

Fulvio Aurora (Medicina Democratica)

Sarah Bocciardi (commerciante)

Mario Bonetti (attivista diritti per il lavoro)

Franca Caffa (operatrice sociale)

Sergio Brenna (docente di urbanistica al Politecnico)

Grazia Corsetti (impiegata)

Cristiano Conti (insegnante)

Francesca Cristallo (impiegata)

Roberto D'Ambrosio detto Spinash (operaio di palco)

Cinzia Fossati (insegnante, già consigliera di Zona 3)

Alberto Del Nero (medico)

Ada Noidis Galano (associazione cubani in Italia)

Francesco Forcolini (imprenditore)

Marianita de Jesus Garcia Garcia detta Mariana (imprenditrice)

Roberto Giuseppe Innocenti (informatico)

Monica Kleinefeld (psicologa)

Fabrizio Draghi (formatore, già consigliere di Zona 4)

Annamaria Lauro (delegata rsu Milano Ristorazione)

Gianni Fossati (pensionato, presidente Italia Cuba Milano)

Alessia Locatelli (direttrice artistica)

Francesco Graziani (pensionato),

Nicoletta Manuzzato (giornalista e scrittrice)

Luca Masari (lavoratore dello spettacolo, già consigliere di Zona 4)

Luciana Pellegreffi (ex presidente Comitato Quartiere Salomone)

Giovanni Motta (avvocato)

Giulia Rampinelli (pr)

Gianfranco Nicola (pensionato)

Laura Re Garbagnati (attivista Gruppi d'acquisto popolare)

Silvano Piccardi (attore e regista)

Nadia Riva (Nidil-Cigil)

Monica Riva Santillo (impiegata)

Francesco Rizzati (già consigliere comunale)

Anna Stefanelli (attivista Parco Agricolo Ticinello)

Luigi Rovina (consigliere uscente Municipio 2)

Sonia Vallese (architetto)

Maurizio Sironi (pensionato)

Adele Vignola (pensionata)

Andrea Zamboni Radic detto Zambo (ricercatore)

Mariangela Villa (presidente Associazione Costituzione Beni Comuni)

Alessandro Zosi (studente)