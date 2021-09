Elezioni comunali Milano 2021, i candidati della lista Milano inizia qui

Si presenta da sola, candidando a sindaco l'imprenditore Bryant Biavaschi, la lista civica Milano Inizia Qui. E si presenta anche nei nove municipi milanesi con un candidato presidente fuori dagli schieramenti.

Tra i punti nel programma, le linee navigabili sui Navigli, i semafori intelligenti, lo stop alla plastica non riciclata, l'avvio di trattative per arrivare all'autonomia fiscale per la Città metropolitana e altro ancora.

I candidati di Milano Inizia Qui

Federico Pulcini, Alessio Caruso, Mauro Giuseppe Castioni, Casimira Marcella Genovese detta Mira, Niccolo' Tommaso Seidita detto Nicolo', Carlo Alberto Albrizio, Diego Amante, Valentina Belfiore, Mikael Biavaschi, Stefano Biavaschi, Oliver Jack Bitetto, Chiara Caregnato, Andrea Cavalleri, Rita Alessandra Cerea, Simone Cosentino, Bruno Danovaro, Alessia Di Cunto, Fabrizio Evangelista, Stefano Fuga, Natalia Gagliardo, Anna Giussani, Alessandro Gozzi, Leonardo Guerra, Maria Teresa Guerra, Luisa Mancinelli, Giulia Romana Melis, Simone Pase, Alessandra Peri, Oscar Giuseppe Persico, Maria Chiara Petrillo, Nunzia Raia, Gabriele Ernesto Antonio Rossi, Alessandra Sala, Cristina Maria Luisa Saronni, Antonio Silvestro, Maria Silvestro, Marco Tassani, Luca Vinti