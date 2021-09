Elezioni Milano 2021, i candidati della lista Milano Unita - La Sinistra per Sala

La lista Milano Unita - La sinistra per Sala, che si presenta alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021, sostiene la candidatura a sindaco del primo cittadino uscente Giuseppe Sala. I suoi capolista sono Paolo Limonta, assessore uscente all'edilizia scolastica, ed Elena Lattuada, segretaria regionale della Cgil. E' sostenuta da associazioni, comitati e partiti di sinistra come Sinistra Italiana, SinistraxMilano ed èViva. Tra i candidati, il filosofo e giornalista Roberto Escobar, l'attivista antirazzista Rahel Sereke, la ricercatrice Giuliana Gemini, diversi ex consiglieri di Municipio tra cui Alberto Ciullini, Adalberto Muzio e Carla Basciano, la dirigente scolastica Giovanna Mezzatesta, l'insegnante di danze afro Adotey Akueson detto "Dotcha" e l'organizzatore di concerti Corrado Gioia, già fondatore di Riot Records.

Tra le principali proposte, un assessorato alla salute e la realizzazione di strutture pubbliche accessibili giorno e notte in cui medici di base, guardia medica, specialisti, infermieri, psicologi e assistenti sociali lavorino in gruppi per la prevenzione, le cure primarie, l’assistenza domiciliare, la sorveglianza sanitaria delle residenze per anziani e disabili.

E poi misure straordinarie a favore delle famiglie che rischiano di rimanere senza casa e un piano casa nazionale di edilizia pubblica, riqualificando il patrimonio edilizio e recuperando gli immobili non utilizzati. Ancora, l'inserimento nel Pgt del principio di "zero consumo di suolo", fermando in particolare il progetto del nuovo Meazza.

I candidati di Milano Unita - La sinistra per Sala

Paolo Limonta

Elena Rossella Lattuada

Franco Adorni

Adotey Akueson detto "Dotcha"

Carla Basciano

Daniela Bastianoni

Luca Belloni

Michele Bisaccia

Angelo Caruso

Marina Maria Luisa Casazza

Elena Castellani

Jonathan Chiesa

Alberto Emilio Ciullini

Beatrice Damiani

Roberto Escobar

Giuliana Maria Gemini

Corrado Isidoro Gioia detto "Riot"

Elena Hileg Iannuzzi

Daniele Iudicello Minnella detto "Dani"

Guido Maffioli

Raffaele Mantegazza

Raffaella Manzotti

Davide Martinelli

Giordana Martinetti

Giovanna Mezzatesta

Domenico Pietro Mondoni detto "Dino"

Adalberto Muzio

Antonio Pandolfi

Rebecca Platini

Adelio Rigamonti

Massimo Virgilio Alfredo Righetti

Sara Roccisano

Michele Russi

Rahel Sereke detta "Rachela"

Carlo Silva

Ornella Torresani

Luigi Vinci