Elezioni Milano 2021, i candidati della lista Milano Paragone Sindaco

Gianluigi Paragone, senatore ex Movimento 5 Stelle, candidato sindaco di Milano per le elezioni del 3 e 4 ottobre 2021, è sostenuto da due liste: Milano Paragone Sindaco e Grande Nord. Per la prima delle sue liste, il capolista è Massimo Zanello, già assessore regionale in quota Lega Nord alla cultura. Al secondo posto Francesca Gentile, giurista, che è stata tra le firmatarie del ricorso al Tar contro la Regione Lombardia per la riapertura delle scuole in zona arancione. Tra i primi posti in lista anche l'imprenditore brianzolo Sergio Bramini, noto per essere stato costretto a dichiarare fallimento mentre vantava crediti con la pubblica amministrazione.

I candidati della lista Milano Paragone Sindaco

Massimo Zanello

Francesca Gentile

Giancarlo Marcotti

Diana Romano

Sergio Bramini

Giovanni Priolo

Lisa Molteni

Antonino Alfieri

Maria Cristina Gervasi

Umberto Alessandro Valentinotti

Marina Assandri

Romeo Iacobone

Monica Camozzi

Sergio Flores

Valeria Panetta

Fabrizio Ermanno Prati

Roberto Mazzoli

Tiziana Rogora

Marco Anzani

Massimiliano Bonavoglia

Alessandra Cavalli

Paolo Cagnoni

Giuseppe Cappuzzo

Lulia Caputo

Carla Cabau Vallejos

Piero Chiappano

Riccardo Corgiat Mecio

Luca Corrarati

Dario Crippa

Filippo Deidda

Anna Di Blasi

Maria Carmela Di Domizio

Salvatore Elia

Debora Gambini

Daniela Michela Grassi

Massimiliano Maria Mazza detto Max

Nadir Davide Mennuni

Isabella Giuseppina Messina

Adalberto Motta

Silvia Pirovano

Fedora Quattrocchi

Vito Salvatorelli

Domenico Scordia

Davide Girolamo Simone

Claudio Luigi Soviero

Massimiliano Toscano

Andrea Livio Volpato

Gelsomina Margherita Jessica Astolfi detta Jessica