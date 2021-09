Elezioni Milano 2021, i candidati della lista Potere al Popolo

Potere al Popolo si presenta alle elezioni comunali di Milano del 3 e 4 ottobre 2021 candidando a sindaco la sua esponente Bianca Tedone, 28 anni, amministrativa dell'Università Statale. "Abbiamo deciso di farlo per dare voce a quella parte della città stritolata dalla coltre della narrazione mediatica che la descrive cool, europea, ricca e competitiva, ma che in realtà vive sulla propria pelle uno sviluppo escludente e iniquo, la costruzione di una città fake green a misura di ricchi", hanno sottolineato da Potere al Popolo annunciando la sua candidatura. "Abbiamo deciso di farlo con con una lista di candidati lavoratori e studenti, giovani ed anziani, che rappresenta le mille anime di una città che amiamo e non vogliamo consegnata nelle mani di speculatori e fondi di real estate".

Il capolista è Nicola Vox, 68 anni, educatore in pensione nel mondo della disabilità e attivista sindacale Usb. Tra gli altri candidati ben quatto degli 'anni Duemila': le 18enni Chiara Arioli e Bianca Del Basso, il 19enne Simone Oltolini e la 20enne Giorgia Salvati.

I candidati di Potere al Popolo

Vox Nicola, classe 53, educatore nel mondo della disabilità, in pensione, attivista sindacale USB

Arioli Chiara, classe 03, studentessa, attivista studentesca OSA

Barbarano Fabrizio, classe 86, tecnico informatico

Belloli Gabriele, classe 97, studente universitario

Bonfante Davide, classe 89, lavoratore Unimi

Brunazzi Gianmaria, classe 90, precario della ricerca

Colombo Michele, classe 79, lavoratore

Del Basso Bianca, classe 03, studentessa

Di Giovanni Lucia, classe 93, insegnante precaria

Di Stefano Martina, classe 88, ricercatrice precaria

Grifoni Emanuela, classe 83, ricercatrice

Invernici Felice, classe 63, attore e doppiatore

Lorettu Giovanni, classe 68, geometra

Lott Elena, classe 94, lavoratrice precaria, attivista organizzazione giovanile comunista “Cambiare Rotta”

Luridiana Maddalena, classe 94, lavoratrice

Luzzara Elena, classe 97, studentessa universitaria

Mele Damiana, classe 68, educatrice nel mondo della disabilità

Monti Sandro, classe 62, funzionario pubblico, attivista sindacale USB

Montrasi Andrea , classe 74, cuoco

Motti Cristina Milano, classe 70, lavoratrice scolastica

Oltolini Samuele, classe 02, studente universitario

Panzeri Gabrio Maurizio, classe 50, pubblicitario in pensione

Panzeri Giovanni , classe 93, collaboratore giornalistico

Pirrera Valerio, classe 86, ingegnere delle telecomunicazioni

Pomati Paolo, classe 64, disoccupato

Porzio Fulvio, classe 89, geofisico. Candidato presidente al Municipio 4

Sagliano Angela, classe 86, chimica

Salvati Giorgia, classe 01, studentessa universitaria

Salvati Lidia, classe 89, architetto a partita IVA

Scorzelli Davide, classe 87, indipendente, infermiere, delegato sindacale USB

Spinelli Rocco, classe 83, ingegnere. Candidato presidente al Municipio 3

Spruzzola Paolo, classe 94, ingegnere

Zanoni Diego, classe 87, lavoratore del teatro

Zetti Massimiliano, classe 94, studente universitario, attivista organizzazione giovanile comunista “Cambiare Rotta”

Zito Angela, classe 84, educatrice e psicologa