Elezioni Milano 2021, i candidati della lista dei Socialisti di Milano

La lista "Socialisti di Milano" si presenta alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021 (eventuale ballottaggio due settimane dopo) sostenendo il candidato sindaco Giorgio Goggi, ex assessore alla mobilità nella giunta di centrodestra di Gabriele Albertini, professore al Politecnico e da sempre socialista.

I socialisti milanesi per l'occasione si sono uniti sotto un unico simbolo, naturalmente lo storico garofano rosso. In coalizione anche la lista Milano Liberale, espressione del Partito liberale italiano. Tra i candidati al consiglio comunale, i capolista Maria Sellante (conosciuta come Sara Sellante), dirigente socialista milanese, Stefano Rossetti, avvocato, Margareta Florea, consulente nella sanità e Emmanuelle Desmazure, imprenditrice. Tra gli altri in lista, Carla De Bernardi, scrittirce e fotografa nonché presidente dell'associazione Amici del Monumentale, il regista e architetto Ettore Pasculli, il produttore televisivo Enzo Biassoni, il consigliere dell'Associazione Luca Coscioni Sergio De Muro.

I candidati dei Socialisti di Milano

1 SELLANTE MARIA detta SARA Assistente di volo

2 ROSSETTI STEFANO Avvocato

3 FLOREA MARGARETA Consulente settore sanità

4 DESMAZURE EMMANUELLE Imprenditrice

5 AJÒ MARCO Imprenditore

6 AURILIO GAETANO Oncologo medico

7 BELLOCCHIO MATTEO Imprenditore

8 BELLUSCIO FRANCESCO Imprenditore

9 BIASSONI ENZO Produttore televisivo

10 BIUSO MARIA GIUSEPPINA Pensionata, già dipendente comunale

11 BOCCANERA DARIO Medico chirurgo

12 BROI IVANA Commessa

13 CAFARDA MASSIMO Laureando in Giurisprudenza

14 CANELLA GUIDO Laureando in Giurisprudenza

15 CAPIRCHIO DONATELLA Geologa

16 CAPURSO SIMONA Psicologa

17 CATI SERGIO Scrittore

18 CIOFFI ANNA ANTONIETTA Contabile

19 CIVIDATI PAOLA Imprenditrice

20 COPPOLA FILIPPO Pensionato

21 CRISTIANO GIOVANNI Ristoratore

22 CUZZI MARCO Docente universitario

23 DEBERNARDI CARLA detta DE BERNARDI Scrittrice e fotografa, Associazione Amici Monumentale

24 DE MURO SERGIO Disoccupato, Associazione Luca Coscioni

25 DE SANTIS ANTONIO Imprenditore

26 DOLCINI FLAVIA Copywriter

27 GALLO GIUSEPPE detto PINO Funzionario amministrativo ATS Milano

28 GARBAGNATI FURIO Imprenditore

29 GIOVE DARIO Ricercatore

30 LEVATI MARIO SIRIO Designer/commerciante

31 LOMBARDO MARIA detta BARBARA Pensionata, già impiegata A2A

32 MACRI’ GIUSEPPINA detta NUCCI Insegnante di lingue straniere

33 MANDELLI RACHELE Pensionata già impiegata

34 MANGIAGALLI RITA Architetto

35 MASELLI LUCA Gestore patrimoni immobiliari

36 MELLUSO ANGELO Medico di medicina generale

37 PARISI ANTONIO Consulente immobiliare

38 PARLATO DELFINO detto MASSIMO Quadro aziendale

39 PASCULLI ETTORE Regista e docente di architettura

40 PECCHIARI PIERPAOLO Ingegnere

41 PERTICONI PIA Pensionata, già funzionaria Regione Lombardia

42 SALVI ILARIA Addetta aeroportuale

43 SCHIAVONE DOMENICO Dottore in ingegneria meccanica

44 SEBIS MARCELLO Industrial design

45 TABACCO MARIELLA Artista e docente universitaria

46 TACCONI STEFANIA Impiegata

47 VALIA DAVIDE Dipendente industria dermofarmaceutica

48 ZURLO MIRASOL Consulente finanziaria