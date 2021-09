Elezioni Milano 2021, i candidati di Volt

Per la prima volta alle amministrative milanesi si presenta la lista di Volt, il movimento pan-europeo fondato nel 2017 da un italiano a Bruxelles. Ed è una lista giovane: i candidati sono quasi tutti nati negli anni '80 e '90 (c'è anche un 21enne, classe 2000), con un'alta percentuale di laureati e dottorati. Sostiene il sindaco uscente Giuseppe Sala con tre priorità nel programma amministrativo: i giovani (con la proposta del calmieramento degli affitti), la mobilità sostenibile e una maggiore apertura ai cittadini europei che vivono a Milano, per dare alla città un respiro ancora più internazionale.

Su quest'ultimo punto, oltre a sottolineare che, spesso, le difficoltà burocratiche bloccano gli stranieri che vorrebbero vivere e lavorare a Milano, Volt ha lanciato la campagna "vivo, lavoro, voto" per dare il diritto di voto ai cittadini non dell'Unione Europea che vivono in città.

I capolista sono Gabriele Pravettoni Farinelli, 35 anni, laureato in giurisprudenza in Bocconi, avvocato e giurista, e Camilla Villano, 26 anni, laureata in governance europea e internazionale alla Leiden University, business analyst. In lista, tra gli altri, Stefan De Jonghe, cittadino belga da vent'anni a Milano, consulente legale, poliglotta (parla cinque lingue), membro del direttivo di Volt Italia e del Contry Council di Volt Europa.

I candidati di Volt

