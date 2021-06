Centrodestra, non c'è ancora il candidato sindaco per Milano

Nulla da fare per il candidato sindaco di centrodestra alle elezioni comunali di Milano (e di altre grandi città) che si terranno in autunno 2021. Martedì 1 giugno l'ennesima fumata nera. Sullo sfondo la sfida tra Matteo Salvini (Lega) e Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) per la leadership nazionale del centrodestra. La seconda è da mesi in grande ascesa nei sondaggi, con Fdi ormai al 20% nella rilevazione del 31 maggio secondo Swg. Il duello di vertice ha ricadute anche sulla scelta dei candidati a sindaco.

Salvini, in particolare, l'1 giugno avrebbe dovuto "esibire" un "nome segreto" per Milano che però è rimasto tale, sconosciuto: il leader della Lega ha detto di non avere avuto ancora il via libera definitivo dall'interessato (o interessata). Prudenza comprensibile visto quel che è accaduto con l'ex sindaco Gabriele Albertini, corteggiato proprio da Salvini per ricandidarlo: prima "no", poi "forse", poi il "no" definitivo che ha lasciato col fiato sospeso la coalizione per settimane. Restano quindi al momento in lizza la presidente dei farmacisti lombardi Annarosa Racca, il leader di Noi con l'Italia Maurizio Lupi, l'ex parlamentare di Forza Italia (e ora manager) Fabio Minoli e il manager Riccardo Ruggiero. La prima sembra leggermente favorita, ma forse solo perché è (in ordine di tempo) l'ultima emersa.

Lo scontro più acceso sembra essere su Roma, con il "ballottaggio" tra Simonetta Martone, ex magistrato, preferita da Lega e Forza Italia, ed Enrico Michetti, avvocato, indicato da Fdi. La lotta romana ha ovviamente un forte valore simbolico, anche perché sul fronte opposto c'è tutt'altro che unità: si candideranno sia la sindaca uscente Virginia Raggi (M5S) sia Carlo Calenda (Azione) sia un esponente di centrosinistra scelto con le primarie (favorito è Roberto Gualtieri del Pd). Il centrodestra per ora è sicuro soltanto dei candidati di Napoli (il magistrato Catello Maresca) e di Torino (l'imprenditore Paolo Damilano).