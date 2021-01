Elezioni Milano, ecco i giovani che guideranno la Lista Sala: Emmanuel Conte e Martina Riva

Beppe Sala aveva promesso una lista civica di giovani in vista delle elezioni comunali del 2021. Detto fatto, giovedì ha annunciato il nome della lista ("Beppe Sala sindaco") e ha rivelato chi saranno i due capolista: Emmanuel Conte e Martina Riva, rispettivamente 41 e 27 anni, lui consigliere comunale, lei del Municipio 7. Entrambi, quindi, con esperienze amministrative alle spalle ma volti sostanzialmente nuovi e "freschi" della politica.

«Sono entrati in politica cinque anni fa con me, li ho sempre seguiti e ora ritengo siano maturi per guidare la mia lista per le prossime elezioni. Avranno totale autonomia, ho solo espresso loro il mio desiderio di costruire una lista giovane, che guardi ai giovani», ha scritto il sindaco di Milano su Instagram. Il programma della lista civica è già delineato nelle sue linee essenziali: «Equità sociale, attenzione all’ambiente, innovazione nei modi e nelle azioni con cui il sistema pubblico si mette al servizio della comunità».

Riva e Conte: chi sono

Martina Riva, 27 anni, è stata eletta consigliera del Municipio 7 di Milano nel 2016 con la lista civica di Sala, sconfiggendo tra gli altri due consiglieri di zona uscenti. Laureata in giurisprudenza, è praticante avvocato in un importante studio legale internazionale. Emmanuel Conte, 41 anni, è laureato in economia politica e lavora nel mondo bancario. Eletto in consiglio comunale con la lista civica di Sala, è poi entrato nel gruppo Milano Progressista e, a Palazzo Marino, presiede la commissione bilancio.