Elezioni Milano, l'idea di Fi: una casalinga in ciascun municipio. Il Pd: "Indietro di 50 anni"

Almeno una casalinga in ciascuna delle liste di Forza Italia per i nove municipi di Milano alle elezioni del 2021. La proposta è stata lanciata dalla parlamentare "azzurra" Cristina Rossello, che ha tessuto un elogio del ruolo della casalinga (e del suo «instancabile lavoro») proprio durante l'emergenza sanitaria da coronavirus. Un lavoro che, secondo Rossello, «ha infuso coraggio e capacità di reazione a famiglie, vicini di casa e conoscenti in lockdown».

Per la parlamentare forzista, «le casalinghe, con la loro esperienza, hanno dispensato consigli preziosi nei loro quartieri dando il via a una premiante rete di solidarietà». Di qui il «profondo significato sociale del loro esempio. Le mamme casalinghe, che si dedicano alla casa, alla famiglia, sono la colonna portante del nucleo familiare. Un lavoro ininterrotto, di sera, di notte, nei giorni festivi e d’estate».

Ecco quindi l'iniziativa, denominata "una casalinga per ogni municpio", e l'impegno di «inserire almeno una rappresentante della categoria nelle nostre liste elettorali per le prossime elezioni comunali a Milano». Vien da chiedersi, peraltro, se nel numero ingente di candidati e candidate di un partito politico nei nove municipi milanesi non vi fosse già "almeno una casalinga" candidata.

«Ma le donne sono state penalizzate nel lockdown»

La proposta di Rossello ha suscitato alcune reazioni. Tra queste, quella della segretaria metropolitana del Pd, Silvia Roggiani, secondo cui la sensazione è che «Forza Italia torni indietro di cinquant'anni». Roggiani evidenzia che «i settori più colpiti dal lockdown da coronavirus sono quelli in cui il tasso di addette femmilili è molto alto, come l'istruzione e l'assistenza sociale, mentre la fase 2 ha visto una riapertura delle attività dove sono impiegati per la maggior parte uomini (72%)». Insomma, il lockdown avrebbe portato a un «peggioramento delle prospettive occupazionali delle donne, che pagano il prezzo più alto della crisi, costrette a farsi carico del lavoro domestico e della cura dei figli a casa da scuola».

«La pandemia - prosegue Roggiani - ha amplificato la disparità e il gap fra i due generi, e per noi il faro è una società dove la cura della famiglia sia sempre più condivisa, che offre più servizi e riconsoce più diritti alle donne. Perciò, per le prossime elezioni comunali, noi lottiamo perché sempre più donne possano conciliare il loro lavoro e le aspirazioni professionali con il sogno di avere una famiglia».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi è Cristina Rossello

Cristina Rossello è commissario cittadino di Forza Italia a Milano. Avvocato cassazionista, è deputata dal 2018: era stata candidata al collegio uninominale del centro storico perdendo contro Bruno Tabacci (centrosinistra), ma "ripescata" perché candidata anche al proporzionale nella circoscrizione Lombardia 1-04 (Milano).