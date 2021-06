Primo banchetto informativo di Bresso in Azione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sulla scia di quanto fatto negli scorsi weekend da altri gruppi di Azione dell’area metropolitana milanese dopo la lunga pausa forzata causata dalle restrizioni Covid-19, sabato 12 Giugno 2021 si è avuto il debutto sul territorio di Bresso in Azione con un banchetto informativo in Via XXV Aprile nei pressi della galleria commerciale. L’evento è stato organizzato dai tesserati bressesi più attivi in questa prima fase (Fabrizio Fiorini, Mauro Ferri, Alessandro Bellagente ed Alessandra Brasca) ma – a conferma della coesione creatasi in questi mesi tra i vari gruppi milanesi – ha visto anche la partecipazione di Mariasole Mascia (membro della Direzione Nazionale di Azione e responsabile Enti Locali per la Lombardia), Giorgio Tavecchia (coordinatore provinciale di Azione), Paola Barbazza e Luca Marchiori (Legnano in Azione), Massimiliano Rosignoli, Mariapia Martines e Mario Bochicchio (Sesto San Giovanni in Azione) ritratti tutti insieme nella foto a fianco. La risposta della cittadinanza bressese è stato superiore alle attese, con un notevole afflusso soprattutto nel corso della mattinata, con un interesse diffuso nei confronti di questa nuova realtà bressese che intende promuovere a livello nazionale il partito creato da Carlo Calenda (futuro candidato sindaco a Roma) ed al tempo stesso creare un punto di riferimento locale pronto ad ascoltare le necessità della cittadinanza e provare a mettere in atto una collaborazione costruttiva con l’attuale amministrazione locale. Chi non ha avuto la possibilità di passare dal banchetto può informarsi sulle future attività del gruppo contattando direttamente il referente del gruppo, Fabrizio Fiorini, all’indirizzo bressoinazione@libero.it