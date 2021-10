Tutti i consiglieri comunali di Milano dopo le elezioni del 2021 e la nomina della giunta

La scelta degli assessori che comporranno la giunta del secondo mandato di Beppe Sala comporta il subentro in consiglio comunale di diversi candidati primi non eletti nei vari partiti del centrosinistra. Il ruolo di assessore è infatti incompatibile con quello di consiglio comunale. I subentri riguardano il Partito democratico, la lista civica di Sala e i Verdi, mentre non vi sarà alcun subentro per la lista Lavoriamo per Milano perché in questo caso l'assessora prescelta non era tra i candidati. Vediamo uno per uno i subentranti.

I subentranti

Per sostituire i sei assessori del Partito democratico (Pierfrancesco Maran, Anna Scavuzzo, Lamberto Bertolé, Gaia Romani, Marco Granelli e Arianna Censi) entrano a Palazzo Marino Angelo Turco, Alice Arienta, Natascia Tosoni, Monica Romano, Simonetta D'Amico e Daniele Nahum. Sono tutti consiglieri uscenti tranne Romano, prima consigliera transgender del Comune di Milano, e Nahum.

Per la lista civica Beppe Sala, con la nomina ad assessori dei più votati della lista (Emmanuel Conte e Martina Riva), entrano in consiglio comunale Enrico Fedrighini e Marzia Pontone, consiglieri uscenti. Per i Verdi entra invece Tommy Gorini, dirigente giovanile del partito. Sostituirà Elena Grandi.

Il consiglio comunale di Milano

Maggioranza

Partito democratico (20)

Diana De Marchi

Federico Bottelli

Elena Buscemi

Michele Albiani

Roberta Osculati

Filippo Barberis

Angelica Vasile

Rosario Pantaleo

Beatrice Uguccioni

Luca Costamagna

Bruno Ceccarelli

Carmine Pacente

Alessandro Giungi

Valerio Pedroni

Angelo Turco

Alice Arienta

Natascia Tosoni

Monica Romano

Simonetta D'Amico

Daniele Nahum

Lista civica Beppe Sala (5)

Gabriele Rabaiotti

Marco Mazzei

Mauro Orso

Enrico Fedrighini

Marzia Pontone

Europa Verde (3)

Carlo Monguzzi

Francesca Cucchiara

Tommy Gorini

Lavoriamo per Milano con Sala - Riformisti (2)

Lisa Noja

Giulia Pastorella

Milano in Salute (1)

Marco Fumagalli

Minoranza

Candidato sindaco non eletto (1)

Luca Bernardo

Lega (6)

Silvia Sardone

Alessandro Verri

Samuele Piscina

Pietro Marrapodi

Deborah Giovanati

Annarosa Racca

Fratelli d'Italia (5)

Vittorio Feltri

Riccardo Truppo

Chiara Valcepina

Andrea Mascaretti

Francesco Rocca

Forza Italia (3)

Marco Bestetti

Gianluca Comazzi

Alessandro De Chirico

Lista civica Luca Bernardo (1)

Manfredi Palmeri

Milano Popolare - Lupi (1)