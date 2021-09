Elezioni comunali Milano 2021, che documenti servono per votare

Ecco tutti i documenti accettati ai seggi per votare

Tutti ai seggi elettorali. Domenica 3 e lunedì 4 ottobre a Milano si terranno le elezioni comunali per scegliere il nuovo sindaco. Ma quali documenti servono per poter votare?

Alle urne, ha spiegato il comune meneghino, bisogna presentarsi con la propria tessera elettorale - qui il modo per richiedere il duplicato - e un documento d'identità. I documenti di identità riconosciuti al seggio sono:

Carta d'identità anche scaduta, purché da non più di un anno rispetto alla data delle elezioni

Ricevuta della richiesta della Carta d’Identità Elettronica

Passaporto

Patente

Libretto di Pensione

Porto d'armi

Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici

Tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’Amministrazione dello Stato

Tessere di riconoscimento rilasciate da ordini professionali o dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia convalidata da un comando militare

I seggi saranno aperti la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15. In caso di ballottaggio - previsto per il 17 e il 18 ottobre - gli orari per votare saranno gli stessi.