Elezioni comunali Milano 2021, come richiedere il duplicato della tessera elettorale

Come fare per ottenere una nuova scheda elettorale

Milano al voto. Domenica 3 e lunedì 4 ottobre, date delle elezioni comunali 2021, i cittadini meneghini sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco. Per l’ammissione al voto, ha sottolineato palazzo Marino, occorre presentarsi nella propria sezione elettorale con la tessera elettorale ed un documento di identità.

Ma come fare se non si trova più la tessera elettorale? La procedura per richiedere il duplicato è abbastanza agevole e può essere portata a termine fino al giorno stesso del voto. "In caso di esaurimento degli spazi, furto o smarrimento della tessera è possibile chiederne il duplicato. Basta scaricare il modulo qui allegato, compilarlo e presentarlo agli uffici incaricati del rilascio", si legge sul sito del comune.

Per il ritiro della sola tessera elettorale bisogna raggiungere l'ufficio elettorale di via Messina 52, che riceverà ad accesso libero. Questi i giorni e gli orari:

da lunedì 27 settembre a venerdì 1° ottobre 2021

- dalle 8:30 alle 19:00

sabato 2 ottobre 2021

- dalle 8:30 alle 20:00

domenica 3 ottobre 2021

- dalle 7:00 alle 23:00

lunedì 4 ottobre 2021

- dalle 7:00 alle 15:30

Per la tessera elettorale e l'eventuale rilascio della carta d'identità le sedi aperte sono invece:

Municipio 1 - salone anagrafico di via Larga, 12 (ingresso da via Pecorari, 3)

con i seguenti orari:

da lunedì 27 settembre a venerdì 1° ottobre 2021

- dalle 8:30 alle 19:00

sabato 2 ottobre 2021

- dalle 8:30 alle 20:00

domenica 3 ottobre 2021

- dalle 7:00 alle 23:00

lunedì 4 ottobre 2021

- dalle 7:00 alle 15:30

Altri Municipi

Municipio 2 - via Padova, 118

Municipio 3 - via Sansovino, 3

Municipio 4 - via Oglio, 18

Municipio 5 - viale Tibaldi, 41 - via Boifava, 17

Municipio 6 - viale Legioni Romane, 54

Municipio 7 - piazzale Stovani, 3

Municipio 8 - piazzale Accursio, 5 - via Quarenghi, 21

Municipio 9 - via Baldinucci, 76 - largo De Benedetti, 1

tutte con i seguenti orari:

sabato 2 ottobre 2021 e domenica 3 ottobre 2021 dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00.

Chi intende ritirare la tessera elettorale per conto di altre persone, anche non parenti, deve presentare anche la copia del documento di identità della persona interessata.