Elezioni a Milano, il nuovo consiglio comunale: gli eletti e chi non entrerà

Record di preferenze per Maran. Tra i più giovani, ottimi risultati per Gaia Romani (Pd) e Alessandro Verri (Lega). Bestetti primo in Forza Italia

Pierfrancesco Maran, Anna Scavuzzo, Lamberto Bertolé. La 'triade' di ferro del Partito Democratico milanese si riconferma alle elezioni comunali del 3-4 ottobre 2021, con migliaia di preferenze ciascuno. Si aprirà ora - per i primi due - il dibattito se consentire loro un terzo mandato da assessori e probabilmente la promozione in giunta per il terzo, attualmente presidente del consiglio comunale.

Ma è dietro di loro la vera sorpresa: quarta del Pd è Gaia Romani, 25 anni, praticante consulente del lavoro, consigliera uscente del Municipio 8 e coordinatrice delle donne democratiche del Pd milanese. Veleggia verso le duemila preferenze staccando nomi ben più blasonati come l'assessore uscente Marco Granelli (anche lui, dopo due mandati, potrebbe non rientrare in giunta) e Diana De Marchi, che invece potrebbe aspirarvi. Poi un altro giovane dai Municipi, il 7 in questo caso: Federico Bottelli. Deludono al contrario alcuni consiglieri uscenti come Milly Moratti (che rischia la mancata rielezione) o Arianna Censi (che dovrebbe rientrare a Palazzo Marino, ma dalla vice sindaca metropolitana ci si aspettava qualcosa di più).

In Lista Sala brillano i due capolista (Emmanuel Conte e Martina Riva). Dopo di loro due "re" di preferenze come l'assessore uscente Gabriele Rabaiotti e l'ambientalista Enrico Fedrighini. Buon risultato per la consigliera uscente Marzia Pontone e per l'imprenditore digital Mauro Orso. Tra i Verdi, che vantano un ottimo risultato a Milano, scontata la conferma di Carlo Monguzzi e l'ingresso a Palazzo Marino di Elena Grandi. Terza, e sicuramente eletta, la giovane Francesca Cucchiara, classe 1993, esperta di green economy e sviluppo sostenibile. Per i Riformisti entrano sicuramente in consiglio la deputata Lisa Noja di Italia Viva (per lei il posto di futura vice sindaca?) e la dirigente di Azione Giulia Pastorella. Un seggio potrebbe (ri)ottenerlo Marco Fumagalli, medico capolista di Milano in Salute, mentre le altre liste di centrosinistra (Milano Unita, Milano Radicale e Volt) rischiano di rimanere fuori da Palazzo Marino.

Lega: prima la Sardone

In Lega 'trionfa' ma non troppo Silvia Sardone: l'eurodeputata veleggia ben oltre le duemila preferenze, ma forse lei stessa si aspettava di più. Secondi e terzi due uomini dei Municipi, il 25enne Alessandro Verri e Pietro Marrapodi, 'tallonato' dalla capolista Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia. Il risultato della Lega (poco sopra il 10 per cento) è al di sotto delle aspettative di via Bellerio. Quattro consiglieri dovrebbero comunque essere assicurati, forse anche cinque: in questo caso, i possibili eletti sono Samuele Piscina (ex presidente del Municipio 2) e Deborah Giovanati (ex assessora del Municipio 9).

In Fdi trionfa Feltri, in Fi Bestetti

Vittorio Feltri è il 'primatista' in Fratelli d'Italia. Poi Riccardo Truppo (ex Municipio 2) e Chiara Valcepina, l'avvocata finita suo malgrado nella bufera dell'inchiesta di Fanpage su presunti finanziamenti in nero alla campagna elettorale che ha coinvolto l'eurodeputato Carlo Fidanza e il 'Barone Nero' Roberto Jonghi Lavarini. L'eventuale quarto consigliere sarebbe Andrea Mascaretti. In Forza Italia trionfa Marco Bestetti, coordinatore nazionale dei giovani azzurri e presidente uscente del Municipio 7: riesce a battere Gianluca Comazzi, che è anche consigliere regionale, mentre Alessandro De Chirico è terzo. Gli eletti dovrebbero essere loro. E un eletto lo farà anche la lista civica di Bernardo: il 'decano' del consiglio comunale Manfredi Palmeri è in testa sul pediatra Roberto Marinello. Poca possibilità per Milano Popolare ma, se Bernardo si dimetterà, Matteo Forte rientrerà in consiglio.

Tra gli altri contendenti è molto a rischio il posto in consiglio comunale per Gianluigi Paragone, terzo candidato sindaco, mentre rimarranno fuori Layla Pavone del Movimento 5 Stelle e Gabriele Mariani di Milano in Comune e Civica AmbientaLista.