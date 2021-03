Elezioni comunali: slittano per il Covid a ottobre 2021, si aspetta solo l'annuncio ufficiale

Slitta a ottobre 2021, probabilmente il 10 e l'11, la data delle elezioni amministrative di quest'anno, che toccano importanti città oltre a Milano: si voterà per rinnovare sindaci e consiglieri comunali anche a Roma, Torino, Napoli, Bologna e molti altri capoluoghi di provincia. La scadenza naturale della consigliatura era prevista per maggio-giugno ma lo slittamento della data era nell'aria da tempo, visto che la pandemia Covid non accenna a dare tregua.

Anche nel 2020, del resto, le elezioni (in quel caso regionali oltre alla consultazione per il referendum costituzionale) erano state rinviate, ma per la fine di settembre. Prendendo l'esempio dello scorso anno, la speranza è evidentemente che, in autunno, la situazione pandemica sia meno grave che a maggio o giugno.

C'è quindi più tempo per le coalizioni e i partiti per prepararsi all'appuntamento elettorale, peraltro evitando (almeno in parte) la campagna elettorale "sotto l'ombrellone", in agosto, visto che ci sarà tutto il mese di settembre e i primi giorni di ottobre di tempo per la propaganda. Sarà inevitabilmente ad agosto invece la raccolta firme per presentare le liste, visto che i documenti finali vanno presentati circa un mese prima del voto. Il secondo turno, eventuale, si terrà poi due settimane dopo.

Milano: gli schieramenti e i candidati

A Milano, da una parte, Beppe Sala ha già confermato che si ricandiderà, ha annunciato i nomi dei due capolista della sua civica (Emmanuel Conte e Martina Riva) e ha ricevuto l'appoggio ufficiale fin dal primo turno di numerosi partiti: Pd in primo luogo, ma anche Milano Unita (ex Sinistra x Milano), Verdi (che non erano scontati), +Europa, Radicali Italiani, Azione e Volt. Ancora da definire completamente la compagine delle liste: quante saranno e come si chiameranno.

Il centrodestra è "in alto mare" per la scelta del candidato sindaco, ma alcuni nomi sono già stati avanzati. Come ha detto a MilanoToday Stefano Bolognini, commissario cittadino della Lega, non è solo importante il nome del "centravanti" ma anche la formazione della squadra che gli sta intorno. Sicuro l'appoggio di tutta la coalizione, quindi anche di Forza Italia e Fratelli d'Italia, a cui probabilmente si aggiungeranno i centristi di Maurizio Lupi (che, tra l'altro, è uno dei nomi avanzati per la candidatura a sindaco) e una lista civica del sindaco. Probabile anche una lista (Polo per Milano) ispirata dal consigliere uscente Manfredi Palmeri.

Il Movimento 5 Stelle non ha ancora scelto se cercare di coalizzarsi col centrosinistra o no. La "base" milanese propende per il no, ma diversi dirigenti nazionali spingono per l'accordo come anche in altre città, a partire da Roma e Torino. Negli ultimi giorni, Patrizia Bedori, consigliera uscente, ha dichiarato di essere pronta ad abbandonare il movimento se si unirà al Pd fin dal primo turno. E' invece già uscito un altro consigliere, Simone Sollazzo, che ha lanciato la lista Milano Concreta, con un candidato sindaco ancora da trovare. Infine, l'estrema sinistra (Milano in Comune) ha confermato che correrà da sola al primo turno candidando a sindaco Gabriele Mariani, dopo l'addio al consiglio comunale del "decano" Basilio Rizzo.