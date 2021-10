Intenzioni di voto ed exit poll: Beppe Sala verso la vittoria al primo turno (50-55%)

Beppe Sala sarebbe in netto vantaggio con una forbice che fa dal 46,9% al 50,9%. Potrebbe dunque realmente concretizzarsi la possibilità di vincere al primo turno senza ballottaggio. In seconda posizione Luca Bernardo, candidato del centrodestra accreditato tra il 36 e il 40%, con un netto distacco. Sono i primi risultati che emergono dal sondaggio sulle intenzioni di voto di Lab2101.

Per Swg/La7 il primo cittadino di Milano potrebbe essere riconfermato al primo turno. Consorzio Opinio per Rai conferma la tendenza: Beppe Sala passerebbe al primo turno con un risultato tra il 55 e il 58%. Bernardo staccatissimo di una ventina di punti percentuale. Gianluigi Paragone sarebbe terzo superando la candidata del Movimento5Stelle Layla Pavone. Youtrend/SkyTg24 dà Sala al 51-55%, Luca Bernardo al 32-36%.

Dalle 15 di lunedì, poi, gli exit poll, che, è bene ricordarlo, non sono altro che un sondaggio elettorale effettuato mediante interviste all'uscita dei seggi, sulla base di un campione significativo definito su basi statistiche. Per questo motivo non sempre corrispondono poi al voto reale e a volte posso essere clamorosamente ribaltati dallo spoglio effettivo.

Come funziona l'exit poll?

In pratica viene chiesto all'intervistato di ripetere il voto appena espresso. I risultati del sondaggio dell'exit poll non possono essere divulgati, per legge, prima della chiusura dei seggi. Lo spoglio vero e proprio inizierà al momento della chiusura delle urne.

Per votare non è richiesto il green pass per accedere ai seggi ed esercitare il diritto di voto. Obbligatorio, invece, l'uso della mascherina all'interno dei seggi e il rispetto di anche alcune altre norme anti-covid: igienizzare le mani, evitare assembramenti e non recarsi al seggio se la temperatura corporea supera i 37,5° o se si è in quarantena.

Gli exit poll a Milano

I sondaggi precedenti alle elezioni davano tutti Beppe Sala, sindaco uscente del centrosinistra, in vantaggio su Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra. Anche se anche questi risultati potrebbero essere ribaltati dal voto reale.

Beppe Sala in alcuni casi era dato come vincitore al primo turno e senza bisogno del ballottaggio. Secondo le recenti interviste Winpoll realizzate per il Sole24Ore, infatti, il sindaco ricandidato avrebbe oltre il 55% delle preferenze posizionandosi a più di 20 punti da Luca Bernardo. Gli utenti hanno risposto alla domanda: "Si immagini ora di essere nella cabina per eleggere il nuovo sindaco di Milano. Lei chi voterebbe tra... ?", il 55,5% ha risposto Beppe Sala, il 35,9% Luca Bernardo, il 3,6% Layla Pavone, altri il 5,6%. Non sa, non andrebbe sicuramente a votare: 26%.

Anche in un eventuale ballottaggio ci sarebbe poca storia: "E in caso di ballottaggio tra Sala del centro sinistra e Bernardo del centro destra lei per chi pensa di votare?", il 63,7% ha risposto Beppe Sala, il 36,3% Luca Bernardo, mentre non sa, non andrebbe sicuramente a votare il 22%.