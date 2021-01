Elezioni Milano, l'estrema sinistra verso la candidatura a sindaco di Gabriele Mariani

Sarà molto probabilmente Gabriele Mariani, ingegnere e architetto, il candidato sindaco della sinistra radicale alle elezioni di Milano del 2021. Con l'abbandono di Basilio Rizzo, consigliere comunale dal 1983 e candidato sindaco nel 2016 "da sinistra" contro Beppe Sala, le compagini coinvolte cercano un nome su cui convergere. E potrebbero averlo già inidividuato in Mariani, che negli ultimi anni si è "spostato" più a sinistra rispetto al passato, attivandosi a fianco di numerosi comitati cittadini.

Notevole ad esempio il suo impegno a fianco del Coordinamento San Siro per il salvataggio dello stadio Meazza contro l'ipotesi promossa da Inter e Milan dell'abbattimento (parziale) per costruirne un altro nella stessa area ma più spostato verso via Tesio. In particolare, Mariani ha condotto a luglio 2020 una assemblea presso il Meazza con una approfondita disamina dei documenti emersi dalla Conferenza dei Servizi: documenti e pareri non così positivi come i messaggi pubblici lasciavano trasparire.

Eletto consigliere di Zona 3 per il Partito democratico nel 2011, cinque anni dopo Mariani si è candidato sempre nel "parlamentino" di corso Buenos Aires e Porta Venezia per Sinistra x Milano, sempre in coalizione con Sala, venendo rieletto e risultando, con 436 voti, il più votato della lista nei Municipi di tutta la città. Ma si è dimesso dopo pochi mesi, contestando vibratamente le nomine degli assessori municipali da parte della neo presidente Caterina Antola. E si è spostato a sinistra, guardando a Milano in Comune e ai comitati.