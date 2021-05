I socialisti avranno una lista e candideranno a sindaco Giorgio Goggi, ex assessore di Albertini

Sarà il docente del Politecnico, nonché architetto, Giorgio Goggi il candidato sindaco dei Socialisti di Milano alle elezioni comunali dell'autunno 2021. L'annuncio è arrivato mercoledì, la presentazione ufficiale è per venerdì 7 maggio. Il "cartello" socialista aveva già annunciato la corsa solitaria e ora è stato reso noto anche il nome di chi concorrerà allo scranno di primo cittadino. Sarà un diretto concorrente sia di Beppe Sala (che si ricandida per il centrosinistra) sia di Gabriele Mariani, che rappresenterà la sinistra radicale di Milano in Comune e gli ambientalisti più duri con l'attuale sindaco.

Il "cartello elettorale" comprenderà, in un unico simbolo, le diverse anime del soclalismo meneghino: Psi, Socialisti in Movimento, Socialdemocrazia oltre a vari circoli e associazioni e, per finire, personalità individuali che sosterranno la lista. Ed è particolarmente evidente la similitudine con lo schema già proposto ai milanesi nel 2016: una lista autonoma e un candidato sindaco di area, "pescato" tra gli ex assessori della città.

Nel 2016, infatti, il mondo socialista milanese aveva presentato la lista Alternativa Municipale (qui c'è una differenza perché, all'epoca, nel simbolo e nel nome non vi era alcun riferimento al socialismo), con Luigi Santambrogio come candidato sindaco. Era stato assessore, con deleghe a mobilità e ambiente, dal 1993 al 1997 nella giunta leghista di Marco Formentini, come "tecnico".

Ora, a differenza che nel 2016, nel simbolo vi è il chiaro riferimento al socialismo; il candidato, Giorgio Goggi, è stato assessore ai trasporti dal 1998 al 2006, quando il sindaco era Gabriele Albertini. Non dovrà scontrarsi con il suo ex "capo di giunta", però, perché Albertini, proprio mercoledì, ha riifiutato la candidatura a sindaco per il centrodestra.