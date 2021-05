Navigli da riaprire, stadio da preservare, piste ciclabili da rifare: le idee di Goggi, candidato a Milano per i Socialisti

Un assessorato alle acque e ai Navigli. E' la proposta "forte" lanciata da Giorgio Goggi, candidato sindaco di Milano per i Socialisti, ex assessore al traffico della giunta di Gabriele Albertini negli anni '90 e 2000. La presentazione della candidatura è avvenuta venerdì mattina ma era già stata annunciata.

"Milano - ha detto Goggi, architetto e docente al Politecnico - ha sempre costruito la sua fortuna disciplinando le acque, uscendo dall'isolamento di una città in mezzo alla pianura che non aveva grandi fiumi. Con le acque molto può ancora fare. Non solo con i Navigli, c'è anche il Seveso, i depuratori, il reticolo da riaprire, tanti problemi. Dalle acque Milano potrà avere molto con una gestione attenta".

Riapertura dei Navigli

Centrale ovviamente il progetto della riapertura dei Navigli, apparentemente arenatosi. "E' più attuale che mai. E' stato fatto prima uno studio fattibilità da parte del Politecnico e poi il Comune ha conferito a Mm l'incarico di farne l'ingegnerizzazione. Per cui noi, ora, abbiamo un progetto preliminare ingegnerizzato di Mm per riaprire i Navigli. Teoricamente si potrebbe già iniziare a fare i progetti esecutivi e le opere", ha affermato il candidato sindaco dei Socialisti.

Dopo il "pubblico dibattito" che ha coinvolto migliaia di milanesi in più appuntamenti, il sindaco Beppe Sala aveva preferito dirottare gli investimenti previsti sulle periferie, aggiungendo però che l'Unione Europea potrebbe finanziare l'intero progetto di riapertura se venisse legato alla mobilità cittadina. "Che non si abbia voglia fare è evidente, perché sembra che il sindaco Sala stia prendendo tutta una serie di precauzioni: dice che non ci sono i soldi. Ma almeno la riapertura delle Conca di Viarenna, per la quale c'è già un progetto esecutivo, si potrebbe fare anche subito", ha commentato Goggi: "Penso che la riapertura dei Navigli trasformerà il centro di Milano e non solo quello: gli darà un'altra qualità ambientale e edilizIa. Soprattutto sarà qualcosa che andrà a favore dei residenti e forse non richiederà nemmeno l'area C o altre cose, perché tutto si sistemerà con una viabilità molto più semplice e con una serie di strutture".

"Albertini un grande sindaco, mi ha lasciato libero"

Parole di stima, da Goggi, per il "suo" ex sindaco Albertini, che in questi giorni ha rifiutato l'invito a candidarsi per il centrodestra. "E' stato il miglior sindaco che io potessi avere in quel momento. Mi spiace non si candidi", ha detto Goggi: "Ho lavorato otto anni con il sindaco Albertini e lo stimo molto. Con lui sono stato estremamente libero. Quando mi ha chiesto di fare l'assessore alla mobilità, io gli ho detto 'io sono socialista, come si può fare?'. Lui mi ha risposto: 'Non mi importa niente, l'importante è che tu faccia gli interessi di Milano'. Io quello ho fatto e non abbiamo mai più avuto bisogno di parlarne. Ho fatto tutto quanto credevo fosse importante per gli interessi di Milano, lui mi ha sempre sostenuto anche con quelli che mi attaccavano dicendo che ero socialista. Quindi sono riuscito a fare con Albertini quello che avrei fatto avendo Tognoli, come sindaco, con il quale mi consultavo spesso".

Piste ciclabili "sbagliate" e stadio da riqualificare

Goggi ha poi contestato le nuove piste ciclabili di Milano: "Esiste una tecnica internazionale su come si fanno le ciclabili", ha detto, "secondo cui non si fanno nelle strade di grande comunicazione e, se si fanno sulle strade di grande comunicazione, vanno fatte in corsie riservate o almeno con i cordoli. Altrimenti si fanno nelle zone 30, nei quartieri che sono stati liberati dal traffico. Quella di Milano mi sembra un qualcosa di strano che potrebbe anche avere l’obiettivo di diminuire il transito automobilistico, cosa che però non è fattibile". Il traffico insomma non diminuirebbe realizzando una pista ciclabile in una strada di scorrimento.

Il candidato dei Socialisti si è infine espresso sulla questione dello stadio, schierandosi a favore della sua ristrutturazione: "Va preservata una grande area verde, riqualificando il Meazza. Non abbiamo bisogno di grattacieli per avere uno stadio ma di riqualificarlo, mettere dei servizi". Spazio anche sui Municipi. Secondo Goggi vanno valorizzati destinando direttamente a loro una parte del bilancio del Comune.