Quando la candidata del M5S tuonava contro Conte premier: "Scatterà la rivolta"

Come per tutti coloro che d'improvviso finiscono (ancora di più) sotto ai riflettori, dai profili social spesso riemergono idee, pensieri e soprattutto critiche che, oggi, si preferirebbe cancellare. Ci sono passati dentro in tantissimi (tanto per dirne qualcuno recentissimo, il candidato sindaco romano Michetti sulle bufale vaccinali o il corridore Jacobs sulla transessualità) ed è il turno della candidata sindaco per il Movimento 5 Stelle Layla Pavone.

Spulciando il profilo Twitter, infatti, emergono frasi non proprio 'gentili' nei confronti dell'odierno presidente dei grillini, quel Giuseppe Conte che l'ha "sponsorizzata" nella candidatura per Palazzo Marino. Il 28 ottobre scorso, infatti, in piena crisi economica da lockdown imminenti, la fondatrice dello Iab forum criticava i ristori: "Le briciole avete dato altro che ristori. 200 euro a chi ne fattura 400.0000 l'anno?". Poi, da manager impegnata nel digitale e nel mondo delle start-up, calcava ancora la mano: "Presidente, voi che chiedete sacrifici ai lavoratori, aziende, professionisti, ma non vi viene in mente di dimezzarvi lo stipendio nemmeno per sogno. Attenzione che la gente è stanca e tra poco perderà le staffe e scatterà la rivolta".

Non è noto sapere se Conte l'abbia scelta pur sapendo delle sue idee contro il suo governo giallorosso. Nei fatti, sembra che si vada a vele spiegate verso un ticket con Beppe Sala al possibile ballottaggio, anche se la diretta interessata non ne vuole parlare. Di certo, quei tweet mostrano l'enorme baratro che spesso c'è tra mondo dell'impresa e palazzi politici.