La candidata sindaco del M5S, Layla Pavone, vuole riproporre a Milano il modello Londra

In caso di elezione a sindaco di Milano "ci sono tante cose che farei dalle più piccole alle più interessanti. Una cosa che vorrei fare è un board che possa coinvolgere per un progetto per tutta la città imprese e università, così come è stato fatto a Londra". Lo ha detto la candidata sindaco di Milano per il M5S, Layla Pavone, a margine di una visita al Salone del Mobile con il presidente del M5S, Giuseppe Conte.

"Se vogliamo fare una smart city bisogna fare sistema, non si può lavorare da soli. Le competenze devono essere messe a fattor comune", ha spiegato. La sicurezza "non è un tema di centrodestra ma di tutta la cittadinanza milanese. E un tema che si può risolvere con un maggiore numero di forze di sicurezza ma anche utilizzando di più l'innovazione tecnologica. Smart city significa anche avere una città sicura, ha concluso.

A chi le chiedeva se potrebbe appoggiare il candidato di centrosinistra Giuseppe Sala in caso di ballottaggio, Pavone ha risposto: "Noi abbiamo un dialogo aperto con tutti e siamo qui con un programma che vorremmo che fosse conosciuto, compreso. Con Sala - ha detto - c'è una conoscenza, ci siamo conosciuti e ci siamo scambiati qualche parola di cortesia. Ho obiettivi molto ambiziosi e fra un mese questo sarà un tema sul quale tornare".