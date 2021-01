Elezioni a Milano: il "cespuglio" di centrodestra con l'ex presidente del consiglio comunale Palmeri

Lista unitaria con Lombardia Ideale (ex lista civica di Fontana in regione)

Due "cespugli" del centrodestra uniscono le forze in vista delle elezioni comunali di Milano del 2021 annunciando la lista unitaria: Lombardia Ideale e Polo di Lombardia, che per l'occasione trasformeranno i loro nomi: il capoluogo al posto della regione. L'obiettivo è quello però di una lista soprattutto aperta al civismo e ad associazioni che operano nel territorio.

I "tessitori" della lista sono due consiglieri regionali: Giacomo Cosentino per Lombardia Ideale, Manfredi Palmeri per il Polo di Lombardia. Quest'ultimo è anche consigliere comunale uscente, eletto nella lista di Stefano Parisi, e in passato è stato presidente del consiglio comunale (quand'era sindaco Letizia Moratti) e poi candidato sindaco del terzo polo nel 2011. Lombardia Ideale nasce invece come lista civica legata a Attilio Fontana per le elezioni regionali del 2018.

La lista verrà presentata anche nei nove municipi: "Su questi - si legge in una nota - ci sarà una particolare attenzione, dati gli scarsi risultati di questi ultimi anni con effetti negativi anche sulla vita delle periferie milanesi".