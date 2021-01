Elezioni Milano, Sollazzo (ex 5 Stelle) presenterà la lista civica "Milano Concreta"

Una lista civica di nome "Milano Concreta": è il progetto che sta organizzando Simone Sollazzo, consigliere comunale del gruppo misto ex Movimento 5 Stelle, in vista delle elezioni comunali del 2021. Tra i promotori, diversi attivisti dei 5 Stelle ma Sollazzo precisa che «non è un'iniziativa rivolta esclusivamente a delusi o reduci del Movimento, anche se ovviamente guardiamo con interesse a chi non si riconosce più in ciò che è diventato, specie dopo l'ultima crisi del Governo Conte dove si è imbarcato un po' di tutto per tirare a campare».

La lista si posizionerà fuori dai due principali schieramenti, con un proprio candidato sindaco. «Stiamo preparando - spiega Sollazzo, anticipando a MiaNews le intenzioni - un programma elettorale aperto che si concretizzerà con la presentazione della lista e del nostro candidato sindaco. E' una sfida dura ma siamo certi che aggregheremo perché ancora in molti non si riconoscono nel centrosinistra di Sala o nel centrodestra milanese e ancora non si è creata una terza via alternativa. Il nostro è un progetto politico di partecipazione nuova, aperto a tutti coloro che vorranno contribuire con la loro professionalità e le peculiarità delle diverse estrazioni».

Il logo, già scelto, riproduce un timbro con il nome della lista civica, «dove contano le idee prima delle bandiere e delle contrapposizioni d'interesse o ideologiche». Nel mese di aprile del 2020, Sollazzo insieme ad alcuni attivisti ed eletti nei Municipi e nei Comuni dell'area metropolitana aveva abbandonato il Movimento 5 Stelle accusando i vertici di «avere ignorato gli attivisti e tradito il mandato elettorale e i principi fondativi, primo tra tutti quello di essere stati elettti per "la voce" dei cittadini nelle istituzioni».