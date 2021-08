Elezioni a Milano: i Radicali candidano Luigi Pagano, ex direttore di San Vittore

C'è anche l'ex direttore del carcere di San Vittore Luigi Pagano tra i candidati al consiglio comunale di Milano per le elezioni del 3 e 4 ottobre 2021. Pagano si candida nella lista "Milano Radicale", che sostiene il sindaco uscente Beppe Sala nella coalizione di centrosinistra.

Casertano, laureato in giurisprudenza e specializzato in criminologia, Pagano a venticinque anni riceve il primo incarico nel sistema carcerario italiano. Dopo avere diretto vari istituti penitenziari (tra cui l'Asinara, quando viene riaperta per ospitare il boss della camorra Raffaele Cutolo), nel 1989 assume l'incarico di direttore di San Vittore e, nel 2001, anche di Bollate, dove di fatto 'inventa' il modello del carcere con le celle aperte durante il giorno. Nel 2004 lascia le direzioni per diventare provveditore dell'amministrazione penitenziaria della Lombardia.

Tra il 2012 e il 2015 è vice capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a livello nazionale a Roma. Poi torna al provveditorato lombardo. Attualmente è consulente del difensore civico di Regione Lombardia. Nel 2000 il Comune di Milano gli ha riconosciuto l'Ambrogino d'Oro. Tra i suoi scritti, "Il direttore - quarant'anni di lavoro in carcere", uscito nel 2020, in cui racconta la sua esperienza professionale e i momenti di cui è stato testimone: come i brigatisti del delitto Moro rinchiusi a Pianosa, suo primo incarico, o l'assassinio di Francis Turatello nel penitenziario di Nuoro, quando ne era direttore; l'Asinara riaperta per Cutolo e San Vittore durante Tangentopoli e Mani Pulite. Pagano ha lavorato molto sulle pene alternative e sul lavoro in carcere e, da vice capo del Dap, contro il sovraffollamento.

Gli altri candidati radicali

Il capolista di Milano Radicale è Lorenzo Lipparini, assessore uscente alla partecipazione nella giunta di Beppe Sala. Gli altri candidati sono in ordine alfabetico. Tra gli altri, le dirigenti di Radicali Italiani Giulia Crivellini (tesoriera), Barbara Bonvicini (ex presidente, ora coordinatrice della campagna Eutanasia Legale per il movimento) e Federica Valcauda (segretaria dell'Associazione Enzo Tortora), l'attivista transgender Antonia Monopoli, la giornalista Charlotte Matteini, il chitarrista degli Shandon Moketz,'ex primo ballerino della Scala Michele Villanova, il direttore artistico del NoLo Fringe Davide Verazzani e il regista Roberto Manfredi.