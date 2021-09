I candidati a presidenti dei Municipi per la coalizione "rosso-verde"

Non solo le liste comunali: Milano in Comune e Civica AmbientaLista, ovvero la coalizione "rosso-verde" a sinistra di Beppe Sala, si presentano anche nei nove Municipi milanesi, con i propri candidati presidenti. Il candidato sindaco invece, come è noto, è Gabriele Mariani, ingegnere e architetto con un passato in Zona 3.

Per il Municipio 1, il candidato presidente è Renato Pataccini, già consigliere di zona e animatore di giornali di quartiere. Al Municipio 2 si candida a presidente Marco Cicognini, ex attivista del Movimento 5 Stelle. Al Municipio 3 la candidata presidente è Irene Pizzocchero, tra i promotori del comitato Salviamo Città Studi. Al Municipio 4 si candida a presidente Franco Bordoli, di Rifondazione Comunista e Anpi zona 4. Al Municipio 5 il candidato presidente è Luciano Bagoli, insegnante e dirigente sportivo. Il candidato presidente del Municipio 6 è Dario Perini dell'associazione Italia-Cuba. Per il Municipio 7 il candidato presidente è Luigi Crepaldi, già consigliere di zona. Al Municipio 8 si candida a presidente Laura Re Garbagnati, di Rifondazione Comunista. Infine, al Municipio 9, il candidato presidente è Giovanni Belli dell'Unione Inquilini.

In tutti i Municipi ci sarà la lista di Milano in Comune mentre la Civica AmbientaLista si presenta nei Municipi 3 e 7.