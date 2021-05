Milano Unita: "Albertini, minestra riscaldata non funziona. Centrodestra privo di idee per Milano"

La Lista Milano Unita, che supporta Beppe Sala, interviene in merito alla lettera pubblicata poche ore fa nella quale Gabriele Albertini comunica la sua decisione di non candidarsi a sindaco: "La minestra riscaldata non funziona: l’ex sindaco Gabriele Albertini ha rifiutato la candidatura a sindaco del centrodestra, che appare privo di idee per Milano. Salvini non capisce che il vuoto di visione non può essere colmato da qualche nome conosciuto. Sala ha lavorato bene, ma di fronte alla questione sociale aggravata dalla crisi seguita alla pandemia serve cambiare politiche e Milano Unita è in coalizione per dare un contributo in questa direzione. La nostra coalizione potrà contare su una visione totalmente rinnovata della Milano del domani, più attenta alla sostenibilità ambientale, alla giustizia sociale e alla salute dei cittadini".