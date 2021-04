Il Movimento 5 Stelle correrà da solo alle comunali di Milano

Il Movimento 5 Stelle correrà da solo alle elezioni comunali di Milano che si svolgeranno nel mese di autunno del 2021. Lo ha detto Stefano Buffagni, ex vice ministro allo Sviluppo Economico, a margine di una visita al Policlinico di via Francesco Sforza. E' presto per dire chi sarà il candidato sindaco, che tra l'altro dovrà vedersela con un fuoriuscito del movimento, Simone Sollazzo, pronto a contendere la poltrona di primo cittadino con la lista Milano Concreta. Un'ipotesi vede proprio in Buffagni uno dei possibili candidati, dato anche come possibile futuro candidato alla presidenza di Regione Lombardia.

L'esponente pentastellato ha escluso un'alleanza con il sindaco uscente Beppe Sala, affermando che "non è un tema in discussione" e aggiungendo che, a suo dire, "la cosa migliore sia andare da soli, rimarcando le differenze e dimostrando qual è la visione di sviluppo che abbiamo". Secondo Buffagni, il movimento a Milano "sta facendo un percorso preparando contenuti e proposte. Porterà avanti la sua idea di riqualificazione delle periferie", che sarà 'concorrente' rispetto a quella di Sala e del centrosinistra.

Pd-5 Stelle, il dibattito sull'alleanza

Poco meno di un mese fa, un'ala dei 5 Stelle capitanata dal consigliere comunale Gianluca Corrado aveva espresso favore all'alleanza con Sala e il Pd fin dal primo turno, ma il movimento a Milano è sostanzialmente spaccato su questo: l'altra consigliera, Patrizia Bedori, aveva fatto sapere che, in caso fosse maturata quest'alleanza, se ne sarebbe andata. Da parte di Sala, che cerca la conferma al primo turno per evitare il "risiko" del ballottaggio, non c'è mai stata un'apertura entusiastica alla possibilità dell'alleanza, mentre nella coalizione che già lo sostiene vi sono idee diverse: se la lista di sinistra Milano Unita sarebbe stata favorevole, insieme a diversi esponenti del Pd tra cui Pierfrancesco Majorino, non così i centristi, tra cui Azione e Italia Viva.