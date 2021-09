Il candidato che propone obbligazioni "verdi" per finanziare progetti sostenibili

L'idea dei bond legati ad obiettivi di sostenibilità e per finanziare progetti come un parco negli scali ferroviari

Un "green bond" per finanziare progetti sostenibili. Lo strumento esiste già, è stato emesso sul mercato dalla Banca europea degli investimenti fin dal lontano 2007 e poi utilizzato da aziende, municipalità e agenzie statali. L'idea di portarlo a Milano è di Franco De Angelis, candidato repubblicano nella Lista Bernardo (centrodestra) alle elezioni comunali del 3-4 ottobre. "Milano - ha commentato - può diventare un hub economico e finanziario del Mediterraneo e attrarre investitori stranieri, anche con obbligazioni verdi".

La cedola del green bond prevederebbe una serie di vincoli per attuare uno specifico progetto sostenibile. "E' perfetto per la riqualificazione dell'ex scalo ferroviario Farini", spiega De Angelis, secondo cui si potrebbero utilizzare anche altri strumenti, i "policy performance bond", ovvero obbligazioni finalizzate ad ottenere una determinata performance in una politica pubblica. Ad esempio: il pagamento degli interessi potrebbe essere vincolato ad obiettivi prestabiliti di emissioni di gas serra. L'investitore riceverebbe un "premio" in interessi più alto se le emissioni fossero superiori all'obiettivo indicato dall'amministrazione, stimolando quindi la giunta a lavorare per abbassarle.