Lista civica di Bernardo, capilista la filantropa Brivio Sforza e l'allenatore Genovese. E c'è Palmeri

C'è anche Manfredi Palmeri, consigliere uscente e già presidente del consiglio comunale, nella lista civica che sosterrà il pediatra del Fatebenefratelli Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra a Milano alle elezioni del 3 e 4 ottobre. Lo ha annunciato lo stesso Bernardo presentando la propria compagine in piazza Cordusio, martedì pomeriggio. L'obiettivo della lista civica è raggiungere il 5 per cento dei consensi, percentuale che garantirebbe almeno due consiglieri in caso di vittoria del centrodestra.

Palmeri è stato eletto a Palazzo Marino per la prima volta nel 2001 con Forza Italia. Dal 2006 al 2011 (con il sindaco Letizia Moratti) è stato presidente del consiglio comunale. Uscito temporaneamente dal centrodestra, nel 2011 si è candidato a sindaco per il Nuovo Polo con Fli, Api e Udc, riconfermandosi membro dell'aula. Nel 2016, infine, è stato eletto nuovamente nella lista civica dell'allora candidato di centrodestra Stefano Parisi. E con Energie per l'Italia di Parisi, nel 2018, è stato eletto consigliere regionale della Lombardia.

I capilista della lista civica saranno Maria Sole Brivio Sforza, avvocata e filantropa, e Antonio Genovese, allenatore di calcio disabile.