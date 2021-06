Il complo-candidato col tricolore nel profilo

Complottista, no-vax, ex leghista, ex grillino: s'infila tra Fusaro e i forconi con Italexit. Si candida nella città più europea e internazionale d'Italia

C’è una fanpage su Fb che s'intitola più o meno così: “Se hai la bandiera tricolore nel profilo, le tue argomentazioni non sono valide”. La tesi non è affatto ardita, ben supportata da centinaia e centinaia di screen. La teoria della bandiera, dicono, non sbaglia mai. Se posti qualche sparata complo-negazionista, se abusi di punti esclamativi, se i poteri forti noncelodikono, se i rettiliani si travestono da Zuckerberg o Gates, se non sei razzista/ho tanti amici gay ma, allora è altamente probabile che tu abbia una bella spennellata di tricolore vicino alla tua foto-profilo o copertina.

La cosa interessante è che potresti anche avere il candidato sindaco giusto: Gianluigi Paragone. Ha un tricolore enorme, che buca desktop e smartphone. Ex leghista, ex grillino, ex vicedirettore di Rai1, è il giornalista-senatore che ha reinventato i programmi gentisti su larga scala: avete presente le folle inferocite e indinnniiiate a favor di microfono di Del Debbio-Giordano-Porro? Il precursore anti-sistema è lui. Mentre il centrodestra moderato, ufficiale e istituzionale s’arrovella su nomi e contronomi - spoiler: tutti rifiutano e Salvini non sa dove sbattere la testa -, Italexit c’è. Fortissimamente c’è. Come tutti i partiti di estrema destra che si rispettano, 1) finge di non esserlo, 2) dice di "non essere nè di destra nè di sinistra", 3) si pone in una specifica nicchia sovranista. Un po' uguali agli altri, ma un po' diversi. Si imbastisce tutto sullo spreco europeo e sull’inutilità dell’Europa, sulle manovre cattive di Bruxelles, infilandosi quatti quatti tra Fusaro, i Cinque stelle delle origini e Giorgia Meloni. Il tutto condito con una pappalardiana spruzzata di forconi. Leggetevi il programma: sovranità monetaria, sovranità popolare, "restituire agli italiani ciò che è loro". Sul come ci si sta lavorando. Tanto, si sa, in campagna si alza il tiro.

Paragone si lancia nella città più europea d’Italia senza paracadute, usando queste elezioni, parole sue, "come laboratorio". Milano è preda del "globalismo" (boh) ed è una metropoli protetta dalla "finanza, dalle multinazionali e dal riciclaggio" (ri-boh) dove "la casa è diventata un asset di bilancio per fondi speculativi" (ri-ri-boh). Quindi: multinazionali e finanza cattivi sono il male (dovrebbe essere raso al suolo il 99,9% dell’odierno skyline cittadino), autarchia con le bandierine tricolore è il bene. Ah, ci fa anche sapere di non essersi vaccinato, con spiegazioni d'alto lignaggio (Big Pharma che vogliono ucciderci, scienziati malefici che non ci dicono cosa c'è dentro). Ok. Auguri, Gianluigi, buona campagna con la bandierina.