Il candidato sindaco di Milano che cerca un giudice contro il green pass

Guerra aperta al green pass. Gianluigi Paragone, ex senatore grillino e candidato alle prossime elezioni comunali di Milano con il suo movimento Italexit, sta giocando gran parte della sua campagna elettorale su una decisa opposizione alla certificazione verde, strizzando a più riprese l'occhio ai movimenti no green pass che ormai con cadenza quasi settimanale scendono in piazza a Milano e nel resto d'Italia.

L'ultima mossa di Paragone, annunciata via social, è di quelle ad effetto. Martedì 31 agosto, infatti, Italexit si troverà fuori dal tribunale di Milano - e l'idea è ripetere l'operazione ogni martedì - per un picchetto il cui scopo è "cercare un giudice indipendente contro un green pass".

L'obiettivo finale, quindi, dovrebbe essere trovare un togato che si prenda la responsabilità di dichiarare "illegale" l'obbligo di esibire la certificazione verde per entrare nei locali al chiuso, per prendere parte agli eventi e per - dal prossimo 1 settembre - salire su aerei, bus e navi a lunga percorrenza.

Ma non è tutto. Perché, sempre nell'ottica di dare battaglia alle certificazioni verdi, per lunedì 30 agosto è stato annunciato un altro appuntamento, una sorta di antipasto del presidio fuori da palazzo di giustizia. I rappresentanti di Italexit si troveranno infatti in piazza San Babila, dalle 18 alle 22, con un banchetto per raccogliere firme "contro il green pass obbligatorio". Chiare, chiarissime le parole del candidato sindaco Paragone: "Firmiamo. Per fermarli. No al Green Pass".