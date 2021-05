Il Partito Gay si candida alle elezioni comunali di Milano

In corsa per palazzo Marino. Il "Partito Gay per i diritti Lgbt+, ambientalista e liberale" presenterà una propria lista e un proprio candidato sindaco alle prossime elezioni comunali meneghine. Ad annunciarlo, nelle scorse ore, è stato lo stesso movimento nato nel 2019 - con l'obiettivo primario di tutelare i diritti della comunità Lgbt - che già qualche giorno fa ha presentato una lista per le comunali di Torino.

I nomi per Milano verranno svelati venerdì e - hanno fatto sapere dal movimento - "in chiusura verrà presentata la campagna del partito, ideata in occasione del 17 maggio, Giornata Mondiale contro l’Omotransfobia".

“Con le prime liste ed i primi candidati - ha sottolineato Fabrizio Marrazzo, portavoce Partito Gay - dimostriamo la concretezza del nostro progetto che sta raccogliendo molto entusiasmo in tutta Italia. I nostri candidati e le nostre candidate daranno voce e forza alle persone Lgbt+ per diventare insieme protagonisti della ripresa. Per il 17 maggio Giornata Mondiale contro l’Omotransfobia saremo in molte piazze italiane con la nostra campagna per tutelare i diritti della nostra comunità”.

Cos'è il Partito Gay?

Ma cos'è il Partito Gay? "Siamo lesbiche, gay, bisessuali, trans, eterosessuali, ma anche liberi da ogni definizione, per questo ci definiamo Lgbt+. Siamo giovani e meno giovani, figli e genitori. Abbiamo ciascuno un'esperienza differente, esprimiamo diverse culture, ma ciascuno di noi ha toccato con mano cosa voglia dire vivere in una società che discrimina. Qualcuno ha vissuto in prima persona l’esclusione, altri sono stati testimoni", raccontano gli stessi protagonisti sul sito del partito.

E ancora: "Veniamo dalle professioni e dal mondo del lavoro, dall’associazionismo e dalla società civile, dall’università e dal volontariato. Siamo persone che credono nella competenza e nel merito, nella progettualità. Ci siamo ritrovati soprattutto in una speranza, cambiare è possibile, e in una constatazione, il cambiamento non si realizzerà da solo, e abbiamo deciso di impegnarci per realizzare una società più inclusiva, più democratica e partecipativa. Per questo abbiamo deciso di creare un partito che possa contribuire al rinnovamento della nostra società per renderla più solidale, ambientalista, meritocratica, e più libera, dove sia possibile riconoscere e garantire i diritti di tutti, minoranze comprese. Una società in cui ogni individuo sia libero di essere e diventare ciò che vuole".

"Vogliamo la parità, la non discriminazione, vogliamo essere trattati come tutti i cittadini e avere gli stessi diritti. Per fare questo abbiamo un programma molto dettagliato che parte dall’inserimento nell’articolo 3 della Costituzione della parità sia per identità di genere che per orientamento sessuale - si legge nel loro programma -. Vogliamo lavoro per i giovani che sono sempre più poveri ed emarginati. Vogliamo uno stato meno burocratico, dove tutti possano avere possibilità di fare impresa. Vogliamo superare la crisi ambientale, un’emergenza trascurata dai governi di tutti i colori succeduti finora a qui. Il cambiamento climatico va affrontato con rapidità e senza mezzi termini. Vogliamo pari opportunità per le donne e assistenza per anziani e persone con disabilità".