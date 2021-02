Il Pd scende in strada (davvero) per Beppe Sala: 'In questi 5 anni con lui Milano più vivibile'

L'iniziativa del Pd in sostegno al sindaco Beppe Sala: "Il Pd c'è, per il futuro di Milano"

Uno sguardo al passato e uno al futuro. Il Partito democratico scende in campo, letteralmente, per accompagnare il sindaco di Milano, Beppe Sala, nella sua ricandidatura a primo cittadino. Da qualche giorno, infatti, i Dem stanno organizzando una serie di azioni di volantinaggio in giro per la città per sostenere la corsa a palazzo Marino dell'ex manager di Expo.

Volontari, militanti, consiglieri e assessori - impegnati nel progetto "Ti raccontiamo Milano" - stanno distribuendo ai cittadini una sorta di riassunto degli ultimi 5 anni, con qualche promessa per il futuro.

"Il Partito democratico, con i suoi assessori e consiglieri, al fianco di Beppe Sala, ha reso Milano più vivibile, più verde, più inclusiva. Abbiamo contribuito a tracciare il volto di una città che ha saputo correre, attrarre persone e investimenti, competere e collaborare con metropoli internazionali, senza mai lasciare indietro nessuno", si legge sul volantino. E ancora: "La pandemia e il lockdown hanno fatto emergere nuovi bisogni e necessità da parte di cittadine e cittadini. Donne e uomini a cui Milano è pronta a rispondere, ripensando servizi, spazi e tempi senza però rinunciare ad essere se stessa. Noi ci siamo".

"Siamo scesi in piazza, nelle strade, nei parchi per vivere un po' di politica dal vivo, dopo mesi di incontri online. Ci siamo confrontati con le persone, abbiamo raccontato loro degli obiettivi che abbiamo portato avanti negli ultimi cinque anni e di quelli che vorremmo realizzare nei prossimi. Con la stessa energia, la stessa passione e le stesse motivazioni che ci spingono, ogni giorno, a prenderci cura di questa città", hanno raccontato i Dem alla fine di una delle mobilitazioni. "Il Partito Democratico c'è - hanno concluso -. Per le persone e per il futuro di Milano con Beppe Sala, per altri 5 anni".