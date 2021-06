Meloni: "Il centrodestra decide il candidato sindaco questa settimana"

Sarà la volta buona? "Questa settimana - ha detto Giorgia Meloni, leader nazionale di Fdi - chiuderemo sulle altre grandi città, siamo in tempo per una straordinaria campagna elettorale. Lo schieramento di centrodestra ha posizionato i suoi nomi per i candidati a sindaco in città come Torino e Napoli, a cui si è aggiunta la capitale, ma non ancora a Milano e Bologna. Proprio a Milano sembra parecchio complicato trovare il nome "giusto" per sfidare Beppe Sala.

I bene informati dicono che è ancora in lizza Annarosa Racca, presidente di Federmarma Lombardia, nonostante la tegola che le è caduta in testa con l'indagine a cui è stata sottoposta a Torino per una vicenda legata alle elezioni interne in Federfarma nazionale: lei, che era presidente uscente, avrebbe "macchinato" contro il rivale attraverso un profilo falso su Facebook. Vero o no che sia, non un bellissimo biglietto da visita per una campagna elettorale, in ogni caso il centrodestra sembra non averla esclusa dalla rosa.

Rosa in cui resta stabilmente ben posizionato Oscar di Montiny, manager di Mediolanum. Potrebbero essere loro due a contendersi la candidatura a sindaco del centrodestra a Milano. Intanto in casa Lega Alessandro Morelli e Stefano Bolognini, rispettivamente capogruppo a Palazzo Marino (e deputato) e commissario del partito a Milano (e assessore regionale) hanno improvvisato, lunedì, un divertente siparietto: "Il candidato è Bolognini", ha ironizzato Morelli indicando il compagno di partito, che ha repicato ridendo: "Dovrei essere in vantaggio anche su Lupi". Quel Maurizio Lupi che rimane in realtà l'unica opzione in gioco se verrà scelto un politico. Ma Lupi, la Lega non lo gradisce.