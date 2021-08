Riccardo De Corato non si ricandida a Milano: Palazzo Marino perde anche il secondo 'decano'

Dopo Basilio Rizzo, 'abbandona' Palazzo Marino anche l'altro 'decano' del consiglio comunale di Milano: Riccardo De Corato, esponente di Fratelli d'Italia. A pochi giorni dall'ufficializzazione delle liste per le elezioni del 3-4 ottobre, lo stesso De Corato lo ha reso noto con una lettera aperta ai suoi sostenitori e ai mass media. Motivo? Il ruolo di assessore alla sicurezza in Regione Lombardia "richiede il mio impegno a tempo pieno", scrive lui stesso.

De Corato entrò a Palazzo Marino nel 1985 per il Movimento sociale italiano e venne sempre rieletto fino al 2016. In un'occasione si candidò anche a sindaco: era il 1993. All'opposizione fino al 1997, con la vittoria di Gabriele Albertini divenne vice sindaco e assessore alla polizia locale per tre mandati, riconfermato da Letizia Moratti. Nel 2016 mancò la rielezione perché la sua lista, Fratelli d'Italia, fu esclusa dal consiglio comunale. Ma rientrò a Palazzo Marino a fine 2020, ome più votato di Fdi, cioè della prima lista senza consiglieri nella coalizione di centrodestra, quando l'ex candidato sindaco Stefano Parisi lasciò la politica e anche il proprio seggio in aula.

Strenuo oppositore durante la prima repubblica contro le giunte guidate dai sindaci socialisti Carlo Tognoli e, dal 1986, Paolo Pillitteri, ma anche della giunta monocolore leghista di Marco Formentini, divenne assessore quando nel 1997 fu eletto Albertini. E' stato anche senatore dal 1994 al 2006 e deputato dal 2006 al 2013, quando fu eletto per la prima volta in Regione Lombardia, riconfermato nel 2018.

"Ritengo giusto dare la possibilità ad altre persone, altrettante valide, che fin dall’inizio, come me, hanno fortemente creduto in Fratelli d’Italia di poter dare il proprio contributo per una Milano migliore e più vivibile per tutti i cittadini", scrive ancora De Corato annunciando che sosterrà Massimo Girtanner, a lungo presidente della Zona 6 mentre lui era vice sindaco. Palazzo Marino perde dunque nel 2021 i suoi due 'decani': l'altro, Basilio Rizzo, approdato in consiglio nel 1983 per Democrazia Proletaria e sempre rieletto in formazioni di sinistra, aveva già annunciato che non si sarebbe ricandidato.