Elezioni comunali Milano 2021, tutti gli eletti nei Consigli di Municipio

Non solo il consiglio comunale: il 3 e 4 ottobre 2021 a Milano si è votato anche per le nove circoscrizioni (municipi). In tutte, è stato eletto al primo turno il candidato presidente del centrosinistra. Ora, con la proclamazione degli eletti, sappiamo anche chi sono i consiglieri dei municipi stessi.

Diversamente dal consiglio comunale, in alcuni consigli municipali entrano anche schieramenti diversi dal centrosinistra e dal centrodestra. In particolare, il Movimento 5 Stelle entra nei Municipi 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Italexit di Gianluigi Paragone entra nel Municipio 6.

Per quanto riguarda le liste, ottengono seggi in tutti i consigli il Pd, Beppe Sala Sindaco, Europa Verde e Lavoriamo per Milano (centrosinistra), oltre a Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia (centrodestra). Milano Unita-Sinistra per Sala ottiene un consigliere nel Municipio 2, Milano Popolare un consigliere nei Municipi 1 e 5.

Municipio 1 (Centro Storico)

Presidente: Mattia Abdu (Pd)

Partito Democratico (12): Lorenzo Pacini, Giovanni Caccia-Dominioni, Mirta Bonvicini, Marta Maria Nicolazzi, Lorenzo Leopoldo Sitia, Agnese Gallo, Edoardo Bastianini Carnelutti, Fabio Luigi Arrigoni, Maria Francesca Dominica Castelbarco Albani, Barbara Melloni, Mariamaddalena Canepa, Alberto Poli. Beppe Sala Sindaco (4): Margherita Carusi, Federica Riva, Federica Ossola, Alessandro Pacetti. Europa Verde (2): Dario Guglielmo Marco Steiner, Pietro Vittorio Luigi Spreafico. Lavoriamo per Milano con Sala (2): Alessia Eugenia Delia Del Corona Borgia, Casimiro Mauro Vella.

Candidato presidente non eletto (1): Federico Benassati (Forza Italia). Forza Italia (3): Gianpaolo Giorgio Berni Ferretti, Filippo Fasulo, Marco Zazza. Fratelli d'Italia (3): Lorenzo Cocis Luciano La Russa, Stefania Ambrosini, Federico Sagramoso. Lega (2): Anna Maria Carla Grazia Pignatti Morano, Pietro Maria Luca Del Bono. Milano Popolare (1): Stefania Boncorsi.

Municipio 2 (Loreto, Centrale, Greco, Precotto, Crescenzago)

Presidente: Simone Locatelli (Pd)

Partito Democratico (12): Arianna Curti, Tommaso Fonti, Gianluca Pirovano, Francesco Riglietti, Chiara Deleidi, Davide Bassani, Filippo Preziati, Valentina Azzarone, Ersilia Capuano, Maura Pirina, Davide Portanome, Elena Cervetti. Beppe Sala Sindaco (3): Donatella Ronchi, Federico Riccardo Chendi, Laura Canali. Europa Verde (1): Giancarlo Aprea. La Sinistra per Sala (1): Alberto Ciullini. Lavoriamo per Milano con Sala (1): Vittoria Maria Splendido.

Candidato presidente non eletto (1): Luca Lepore (Lega). Lega (6): Edoardo Solazzo, Lorenzo Bruschi, Vanessa Ragazzoni, Luigi Colantuoni, Michelina Capobianco, Luigi Bragonzi. Fratelli d'Italia (3): Carlo Sorrentino, Paolo Roccatagliata, Edoardo Bertolotti. Forza Italia (2): Marzio Nava, Salvatore Locanto.

Municipio 3 (Porta Venezia, Lambrate, Città Studi)

Presidente: Caterina Antola (Pd)

Partito Democratico (14): Filippo Andrea Rossi, Guglielmo Pensabene, Camilla Laura Polo, Marina Olivieri, Valeria Borgese, Serafino Sorace, Francesca Zanasi Gabrielli Panza, Sergio Boniolo, Franca Patrizia Tancredi, Chiara Stella Vannucci, Alessia Giuliani, Claudio Santucci, Massimiliano Castaldo, Renata Averna. Beppe Sala Sindaco (3): Dario Monzio Compagnoni, Simona Zelasco, Francesca Maria Gargiulo. Europa Verde (2): Maria Silvia Angela Concetta Pettinicchio, Michele Guido Sacerdoti. Lavoriamo per Milano con Sala (1): Enrico Stroppa.

Candidato presidente non eletto (1): Maurizio Gussoni (Fdi). Forza Italia (3): Marco Cagnolati, Marco Di Vittorio, Luigi Francesco Morandi. Fratelli d’Italia (3): Lucia Marelli, Mattia Ferrarese, Riccardo Francesco Ferdinando Santoro. Lega (3): Gianluca Massimo Boari, Piero Migliarese Caputi, Davide Rampi.

Municipio 4 (Porta Vittoria, Porta Romana, Forlanini, Corvetto)

Presidente: Stefano Bianco (Beppe Sala Sindaco)

Partito Democratico (13): Marco Cormio, Benedetta Sciascia, Marina Rosa Giuseppina Melloni, Giacomo Perego, Annalisa Turroni, Giuseppe Pietro Pepe, Davide Borghi, Tommaso Stefanelli, Loredana Bigatti, Angelo Mario Misani, Margherita Scalfi, Francesco Arena, Simone Roberti. Beppe Sala Sindaco (2): Pietro Mari, Stefano Florio. Europa Verde (2): Paola Baratelli, Massimiliano Alessandro Cecchetto. Lavoriamo per Milano con Sala (1): Stefania Aleni.

Candidato presidente non eletto (2): Paolo Guido Mario Giancarlo Bassi (Lega), Fabio Roberto Alessandro Strangi (Movimento 5 Stelle). Lega (4): Emanuela Bossi, Davide Primo Ferrari Bardile, Chiara Pazzaglia, Giancarlo Maria Mariani. Forza Italia (3): Rosa Maria Luisa Pozzani, Alfonso Di Matteo, Massimo Casiraghi. Fratelli d’Italia (3): Davide Rocca, Gabriele Pandolfini, Maurizio Silvia Schianni.

Municipio 5 (Porta Ticinese, Vigentino, Gratosoglio)

Presidente: Natale Carapellese (Pd)

Partito Democratico (12): Matteo Marucco, Luisa Maria Gerosa, Francesco Fontana, Michele Giorgio Maria Valtorta, Stefania Simona Pasqualina Vedovato, Gaia Emanuela Molho, Raffaele Magnotta, Bebash Chandra Kar, Alberto Locatelli, Caterina Misiti, Michelangelo Verardi, Chiara Todesco. Beppe Sala Sindaco (3): Elisabetta Genovese, Lucia Barbara Maria Cavallo, Luca Dongiovanni. Europa Verde (2): Massimo Mulinacci, Annamaria Rosa Scimone. Lavoriamo per Milano con Sala (1): Edoardo Giovanni Arcidiacono.

Candidato presidente non eletto (2): Alessandro Bramati (Milano Popolare), Costantino Grimaldi (Movimento 5 Stelle). Lega (3): Flavio Verri, Andreana De Franceschi, Filippo Marco De Bellis. Fratelli d'Italia (3): Daniel Camardo, Carlo Marnini, Carlo Serini. Forza Italia (3): Erminio Antonio Galluzzi, Rosa Di Vaia, Fabrizio D’Angelo. Milano Popolare (1): Marco Campagnano.

Municipio 6 (Porta Genova, Barona, Lorenteggio, Bande Nere)

Presidente: Sandro Minniti (Pd)

Partito Democratico (11): Fabrizio Delfini, Francesco Demuro, Martina Rossi, Francesca Chiara De Feo, Niccolò Libero Orlando, Angela Persici, Giulia Joo, Francesco Raganelli, Fabio Biagio Alberto Catellani, Ludovico Tozzo, Rita Carmela Clema. Beppe Sala Sindaco (4): Francesca Cristina Gisotti, Francesco Federico Fumagalli, Marco Rinaldi, Saverio De Palma. Europa Verde (2): Elisa Scarano, Marco Moro. Lavoriamo per Milano con Sala (1): Giacomo Enrico Negro.

Candidato presidente non eletto (3): Piermario Sarina (Lega), Giuseppe Micali (Movimento 5 Stelle), Donato Policastro (Milano Paragone Sindaco). Lega (4): Vitaliano Piccolo, Sharon Giuliana Troccolo, Omar Praticò, Giovanni Edoardo Binda. Fratelli d'Italia (3): Vanessa Stefania Bello, Stefania Caterina Carnevali, Michele Arcangelo Leone. Forza Italia (2): Iolanda Simona Palumbo, Giovanni Esposito.

Municipio 7 (San Siro, Baggio, Porta Vercellina)

Presidente: Silvia Fossati (Civici)

Partito Democratico (10): Manuel Sciurba, Roberta Lamberto, Emanuela Rebecchi, Edoardo Cavalieri, Daniela Giada Capitanio, Alessandro Corti, Mario Iannicelli, Laura Fabbri, Ida Veltri, Simona Sforza. Beppe Sala Sindaco (4): Daniele Boer, Francesca Pace, Ilaria Villa, Francesco Viceconte. Europa Verde (2): Andrea Giorcelli, Erica Soana. Lavoriamo per Milano con Sala (2): Daniela Caraceni, Davide Varrà.

Candidato presidente non eletto (2): Simone Francesco Maria Orlandi (Fdi), Carmine Delfino (Movimento 5 Stelle). Forza Italia (4): Antonio Salinari, Francesca Frigerio, Mario Moscheo, Emilio Maiandi. Lega (3): Francesco Maria Giani Pennati, Camilla Matilde Carozzi-Dario, Lucrezia Giada Ferrero Giorgia. Fratelli d’Italia (3): Stefano Gorgoglione, Norma Iannacone, Alfonso Piero Di Rosa.

Municipio 8 (Quarto Oggiaro, Gallaratese, City Life)

Presidente: Giulia Pelucchi (Pd)

Partito Democratico (11): Fabio Galesi, Paolo Romano, Elda Farina, Serenella Calderara, Silvio Songini, Lucio Rivera, Lucrezia Songini, Sara Spadafora, Antonio Prinza, Giovanna Russo, Andrea Niccolò Barbieri. Beppe Sala Sindaco (3): Giacomo Marini, Veruska Eugenia Mandelli, Beatrice Capano. Lavoriamo per Milano con Sala (2): Paola De Pascalis, Abhishek Dhalvir Neerunjun. Europa Verde (2): Tommaso Matteo Gorini, Francesca Cucchiara.

Candidato presidente non eletto (2): Enrico Turato (Fdi), Antonino Abbate (Movimento 5 Stelle). Lega (4): Stefano Pavesi, Sabrina Geraci, Giulio Antonio Maria Manca, Francesca Campagna. Fratelli d'Italia (4): Beatrice Maria Mardegan, Luca Bianchi, Federico Guastoni, Claudio Pozzari. Forza Italia (2): Claudio Consolini, Anna Daniela Gesualdo.

Municipio 9 (Affori, Bovisa, Niguarda, Bicocca)

Presidente: Anita Pirovano (Sinistra X Milano)

Partito Democratico (12): Stefano Indovino, Andrea Motta, Tiziana Elli, Laura Plebani, Claudia Mazzei, Roberto Giordano Medolago, Giorgio Bettoli, Laura Campasso, Mario Esposito, Matteo Francesco Tezzon, Simone Filippo Suzzani, Stefania Ippolito. Beppe Sala Sindaco (3): Michele Raffaele Stimola, Desideria-Giulia Pollak, Serena Masi. Europa Verde (2): Marco Salamon, Mattia Frigeni. Lavoriamo per Milano con Sala (1): Andrea Zorzetto.

Candidato presidente non eletto (2): Giuseppe Lardieri (Forza Italia), Carmine Vena (Movimento 5 Stelle). Lega (4): Federico Rossi, Vincenza Daniela Scerbo, Vittorio Tripicchio, Monica Boselli. Fratelli d'Italia (3): Giovanni Dolgetta, Mauro Trezzi, Marcello Geraci. Forza Italia (3): Michele Pellegrino, Raffaele Todaro, Raffaele Altavilla.