Comunali 2021, primi dati reali: Sala sindaco al 51%

Beppe Sala è accreditato della vittoria al primo turno. Secondo le prime proiezioni, il sindaco uscente dovrebbe agevolmente superare il 50%. Youtrend/SkyTg24 dà Sala al 51-55%, Luca Bernardo al 32-36%. I primi dati reali lo confermano: dopo le prime 30 sezioni, il sindaco uscente è al 51%. Tutti gli altri sondaggisti sono sulla medesima linea. Dal centrosinistra si parla già dal primo gradino del podio. "Regione Lombardia non è mai stata così contendibile. Pensiamo che per la prima volta si può battere la Lega in tutta la Lombardia. Su Milano è la terza volta di fila vinciamo, la prossima partita è quella di Regione Lombardia”, così ha parlato Pier Maran, assessore all'Urbanistica e capolista del Pd. Dal quartier generale del centrodestra, per ora, silenzio e gelo. "Mettiamo dieci mani avanti, ma sembra che siamo di fronte a una vittoria straordinaria". Così l'eurodeputato Pd Pierfrancesco Majorino commenta i primi dati che a Milano danno in netto vantaggio il sindaco uscente Beppe Sala sullo sfidante di centrodestra Luca Bernardo. "È una straordinaria vittoria di Beppe Sala, da un lato, e un crollo della destra dall'altro - spiega Majorino -. C'è un forte astensionismo, ma sono d'accordo con quanto detto da Maran: mai come ora la sfida è aperta anche per la Regione Lombardia nel 2023".

Alle 15 di lunedì 4 ottobre si sono chiusi i seggi delle elezioni comunali di Milano e a partire da quell'ora cominceranno ad arrivare i primi risultati che decreteranno il nuovo sindaco e il Consiglio comunale e i consigli dei nove Municipi. L'affluenza finale a Milano, alle 15 di lunedì, è stata molto bassa, intorno al 47% e nettamente inferiore rispetto al 2016. In tutta la Lombardia è stata del 55%.

Risultati elezioni sindaco Milano

Per la poltrona a primo cittadino di Palazzo Marino si sfidano il sindaco uscente Beppe Sala, che ha al suo fianco ben otto liste, deve vedersela con Luca Bernardo per il centrodestra e con la manager Layla Pavone per i 5 stelle. Tra i candidati anche anche un no vax della lista del Movimento 3V. La capolista della Lega è la presidente di Federfarma Lombardia Annarosa Racca, quello di FdI è il giornalista Vittorio Feltri. I seggi sono stati aperti dalle 7 alle 23 di domenica; e dalle 7 alle 15 di lunedì. Per votare non serve il greenpass.

L'affluenza

A Milano l'affluenza alle 19 di domenica per le elezioni amministrative è al 37,76%. L'affluenza finale a Milano, alle 15 di lunedì, è stata molto bassa, appena superiore al 53% e nettamente inferiore rispetto al 2016. In tutta la Lombardia è stata del 55%.

I risultati nel Milanese

In Lombardia, sono stati 236 Comuni quelli chiamati a eleggere il proprio sindaco: nel Milanese 24 Comuni (incluso Milano). Alle urne sono stati chiamati in totale oltre 2 milioni di lombardi. Ecco i risultati nei comuni della Città Metropolitana di Milano impegnati nel voto.

I risultati nelle principali città italiane