Non solo Sala: a Milano il centrosinistra riconquista tutti i Municipi

Si va verso la vittoria al primo turno del centrosinistra in tutti i nove Municipi di Milano. Lo si evince dai dati in arrivo nella serata di lunedì riguardanti lo scrutinio dei Municipi, 'trascinati' dal trionfo di Beppe Sala rieletto sindaco al primo turno. L'unico Municipio in 'bilico' è il 7 (San Siro, Baggio, Porta Vercellina), ma il centrosinistra dovrebbe farcela anche lì. Nel Municipio 1, è trionfo di Mattia Abdu, candidato presidente del Pd e del centrosinistra, con oltre il 60 per cento dei consensi. Particolarmente rilevante (verso il 59%) la conferma di Caterina Antola nel Municipio 3, significativo e simbolico lo 'strappo' nel Municipio 2 con Simone Locatelli e nel Municipio 4 con Stefano Bianco. Nel primo caso, contro il leghista assessore uscente Luca Lepore, nel secondo caso contro un altro leghista, il presidente uscente Paolo Guido Bassi.

Verso il 55%, nel Municipio 5, Natale Carapellese, che 'strappa' il parlamentino di Vigentino e Porta Ticinese al presidente uscente e ricandidato Alessandro Bramati, mentre ottima conferma, nel Municipio 6, per Santo Minniti. Vola, nel Municipio 8, Giulia Pelucchi, vice uscente, ed è nettamente in testa Anita Pirovano nel Municipio 9. A rischio, come si diceva, solo il Municipio 7, dove il centrosinistra ha candidato la 'civica' Silvia Fossati, comunque sopra il 52%.