Secondo Sala non è ancora il momento di allearsi con il Movimento 5 Stelle

Il sindaco uscente di Milano, Beppe Sala, ricandidato per le elezioni del 10 e 11 ottobre 2021, chiude la porta al Movimento 5 Stelle, ma non è una porta blindata. «Confermo nei fatti l'idea di un centrosinistra largo», ha detto dopo l'incontro a Palazzo Marino col segretario del Pd Enrico Letta: «Ma che sia un centrosinistra. Oggi, con me ci sono sette liste che rappresentano fondamentalmente tutto il centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle è in transizione, dico di lasciarlli lavorare. In questo momento la mia squadra è questa, poi sia io sia Enrico abbiamo sempre apprezzato lo sforzo che i 5 Stelle stanno facendo».

Sulla stessa linea Letta: «Con i 5 Stelle il dialogo continua laddove l'abbiamo portato avanti», ha detto il segretario del Pd: «Dove è necessario prendere tempo prendiamo un attimo di tempo». Parlando poi delle amministrative milanesi, Letta ha affermato che «per tutto il centrosinistra Milano rappresenta una delle prove più importanti, ma siamo fiduciosi perché Sala ha fatto benissimo. Il Pd lo sostiene in maniera convinta».

La "stoccata" di Letta al centrodestra

Infine una "stoccata" alla coalizione avversaria, che deve fare i conti con la rinuncia a candidarsi a sindaco da parte di Oscar di Montigny: «E' sconcertante vedere l'assenza del centrodestra in questo dibattito. Vogliono guidare il Paese ma non trovano un candidato. Discutono sulle singole persone perché la loro visione della città manca e non si capisce». E quella del Pd? «E' basata su innovazione, sostenibilità e impegno sulle periferie, tutto nelle corde di Sala. Lo sosterremo con il massimo impegno».