Il candidato del centrodestra a Torino tifa per Sala (centrosinistra) a Milano

Fanno notizia le parole del candidato sindaco del centrodestra di Torino, Paolo Damilano, che ha ammesso in caso di vittoria preferirebbe dialogare col sindaco uscente di Milano, Beppe Sala, e non col candidato della sua stessa alleanza, il primario Luca Bernardo.

"Non me ne voglia Bernardo, ma se dovesse vincere Sala... Lui è un manager, quando ci parliamo non c'è bisogno di spiegarci". L'endorsement per il sindaco ricandidato di Milano per il centrosinistra è arrivato durante un dibattito organizzato dagli Ordini professionali col competitore di centrosinistra Stefano Lo Russo. Solo che Damilano non punta a Milano, vuole altro: "Non è Milano l'obiettivo, voglio diventare amico dei sindaci europei".

Secondo i sondaggi Sala ha un netto vantaggio su tutti gli altri candidati. Alcuni lo indicano come vincitore già al primo turno. Non è della stessa idea il leader della Lega Matteo Salvini che durante una conferenza stampa a Milano ha detto: "Il centrodestra è in maggioranza nel paese e a Milano, non commento ipotesi ma commento i fatti. L'obiettivo è arrivare al ballottaggio a Roma, a Milano, a Torino, a Bologna e in altre città e chiuderla al primo turno. Da segretario della Lega so che a Milano ci sarà un buon risultato della Lega e aspetto quel giorno per sorridere a fronte di alcuni commenti che leggo sui giornali".

Se "Sala avesse fatto tutto quello che aveva promesso - ha aggiunto Salvini - non staremmo qui a parlare di ballottaggio e stravincerebbe al primo turno". Il leader del carroccio ha poi continuato dicendo: "Sono convinto che Luca Bernardo possa essere un ottimo sindaco, è un ottimo medico, ha curato migliaia di bambini, è entrato in casa di migliaia di famiglie e può prendersi cura del comune di Milano con assoluta efficacia".

Bernardo dà del "pistola" a chi vota Sala

La campagna elettorale per le elezioni comunali di Milano è entrata nel vivo e i toni si sono alzati di botto. A innescare il dibattito sono tati i colpi di "pistola". Non l'arma - che pure aveva causato non pochi problemi al candidato del centrodestra sorpreso ad andare in giro armato anche nel suo ospedale -, ma l'espressione prettamente milanese per indicare persone poco furbe sfoderata proprio dal primario del Fatebenefratelli e candidato del centrodestra Luca Bernardo.

Sala, poi, a margine della presentazione della nuova sede di Mario Cucinella Architets, ha precisato la sua posizione spiegando che i toni del dibattito politico "non si sono alzati per colpa mia". "Oggettivamente - ha proseguito il primo cittadino - io non mi sono mai permesso di dare giudizi né tantomeno usare questo tipo di toni nei confronti del dottor Bernardo e degli altri candidati e dei loro elettori". Dopodiché, "mai farò niente per cercare di alzarli".