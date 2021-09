Elezioni, Sala vuole sapere se Bernardo accetterà i voti dell'estrema destra

"Io vorrei sapere come la pensa il dottor Bernardo che prima dice di non distinguere tra fascisti e antifascisti e poi accetta che un suo importante esponente e consigliere solleciti i voti dei fascisti. Sarebbe meglio saperlo. Fare il sindaco di Milano significa essere profondamente antifascisti, non solo antifascisti". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione di Mercato Centrale, dopo che il consigliere comunale, Massimiliano Bastoni ha detto che i movimenti di estrema destra voteranno per il candidato sindaco Luca Bernardo.

"Lo dice Bastoni e conosciamo Bastoni e il suo atteggiamento e le sue attenzioni politiche. Milano è medaglia d'oro della Resistenza e questi valori non sono passeggeri, ma sono quelli sui quali abbiamo costruito la credibilità di Milano. A questo punto sarebbe utile che con coraggio il dottor Bernardo smentisse questo atteggiamento che è profondamente sbagliato".

Sul caso è intervenuto anche il deputato Dem Emanuele Fiano secondo cui Bastoni "ha superato ogni limite". "Stiamo parlando di un movimento come Lealtà e Azione, a cui fa riferimento il candidato leghista, che si ispira a Léon Degrelleè cioé alla ideologia nazista e violenta della Seconda Guerra Mondiale - ha dichiarato Fiano -. Esiste un limite che dovrebbe essere invalicabile nella difesa dei principi della nostra Costituzione antifascista e sono assolutamente gravi la disinvoltura e la modalità con i quali esponenti di un partito di governo come la Lega se ne fanno beffa".